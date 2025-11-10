U prodaju puštene ulaznice za koncerte Thompsona: Karte se opet prodaju velikom brzinom

U podne su puštene ulaznice za dodatne koncerte za turneju Marka Perkovića Thompsona. U roku od tri sata pjevač je rasprodao ulaznice za koncerte u Osijeku (21.11.), Varaždinu (7.12.), Zadru (12.12.) i Zagrebu (27.12.), a trenutno se prodaju ulaznice za sve navedene gradove, osim Zagreba.

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velike zainteresiranosti obožavatelja i rasprodanih termina u rekordnom roku, s ponosom najavljujemo nastavak prodaje ulaznica za dodatne koncerte dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona - objavio je Thompson ovaj vikend.

Datumi tih novih koncerata su - Osijek 22. 11., Varaždin 8.12. i Zadar 13.12.

U virtualnim čekaonicama stvoreni su redovi.

Prema stranici Entrio - u Osijeku i Zadru nema više dostupnih karata, ali neki prijavljuju da ih stranica vraća nazad u red.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Inače, Thompson je rasprodao koncert i u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. No, gradonačelnik Tomašević rekao je da drugog koncerta neće biti. Pjevač je prokomentirao i to.

- Zagreb ??? O ishodu zahtjeva i potvrdi drugog termina od strane Grada Zagreba pravovremeno ćemo vas obavijestiti. Vidimo se na koncertima - napisao je.

Podsjetimo, Tomašević je rekao kako će Thompsonov koncert 27. prosinca u zagrebačkoj Areni biti održan jer je ugovor potpisan još u ožujku, ali da drugi koncert u Areni Zagreb neće biti dopušten.