U prodaju pušteno dodatnih 50 ulaznica za koncert Urban&4 i gudačkog kvarteta u Puli...

Za večerašnji koncert Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Puli pušteno je u prodaju dodatnih 50 ulaznica, a organizatori su poslali sljedeće upute kako bi posjetiteljima koncerta olakšali pristup lokaciji te kako se ne bi stvarale gužve.

U nastavku donosimo službeni tlocrt za koncert u Malom rimskom kazalištu kako biste se lakše snašli prilikom ulaska za koncert.

Ulaz za publiku se otvara u 19:30 sati.



Ulaz na PARTER moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici).

Za ulaz na TRIBINE B i C preporuča se ULAZ 1 (označen na slici).

Ulaz na TRIBINU A moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici). Organizatori će po potrebi usmjeravati posjetitelje prema trenutnom opterećenju ulaza.



* Šankovi i WC-i nalaze se na ucrtanim lokacijama.

