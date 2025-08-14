Obavijesti

Show

Komentari 0
NASTUPA VEČERAS

U prodaju pušteno dodatnih 50 ulaznica za koncert Urban&4 i gudačkog kvarteta u Puli...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
U prodaju pušteno dodatnih 50 ulaznica za koncert Urban&4 i gudačkog kvarteta u Puli...
3
Foto: PROMO

Damir Urban i njegova Četvorka – Luka Toman, Marko Bradaschia, Sandi Bratonja i Saša Markovski večeras stižu u jedan od najposebnijih koncertnih prostora koje Hrvatska ima: Malo rimsko kazalište u Puli

Za večerašnji koncert Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Puli pušteno je u prodaju dodatnih 50 ulaznica, a organizatori su poslali sljedeće upute kako bi posjetiteljima koncerta olakšali pristup lokaciji te kako se ne bi stvarale gužve.

OTVARANJE PULA FILM FESTIVALA Poslušajte kako zvuči 'Lijepa naša' u izvedbi Damira Urbana
Poslušajte kako zvuči 'Lijepa naša' u izvedbi Damira Urbana

U nastavku donosimo službeni tlocrt za koncert u Malom rimskom kazalištu kako biste se lakše snašli prilikom ulaska za koncert.

Foto: PROMO

Ulaz za publiku se otvara u 19:30 sati. 

Ulaz na PARTER moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici).
Za ulaz na TRIBINE B i C preporuča se ULAZ 1 (označen na slici).
Ulaz na TRIBINU A moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici). Organizatori će po potrebi usmjeravati posjetitelje prema trenutnom opterećenju ulaza.  

* Šankovi i WC-i nalaze se na ucrtanim lokacijama.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'
UŽIVAJU U LONDONU

FOTO Bling-bling! Na ruci Elle Dvornik bljesnuo je prsten, ali i isplivalo tko je njezin 'Meštar'

Influencerica posljednjih dana objavljuje fotke i videe iz Londona, ali pratitelje je posebno zaintrigirao prsten na njezinoj ruci
Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...
OKUPILI SE BLIŽNJI

Emotivne scene s Mirogoja: Od Nine Erak oprostile se kolege...

Kazališna prvakinja Nina Erak preminula je u nedjelju, a u četvrtak je u Zagrebu održan pogreb na koji su, uz obitelj, pristigli brojni prijatelji, poznanici te kolege naše poznate glumice, kako bi joj odali počast
Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'
ZBUNIO SVE

Oglasio se navodni novi partner Elle Dvornik: 'Toliko o tome...'

Ella Dvornik viđena s prstenom i tajanstvenim 'Meštrom'. Je li zagrebački reper Geralt iz Rivije njena nova ljubav? On na Instagramu zbunjuje fanove

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025