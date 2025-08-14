Damir Urban i njegova Četvorka – Luka Toman, Marko Bradaschia, Sandi Bratonja i Saša Markovski večeras stižu u jedan od najposebnijih koncertnih prostora koje Hrvatska ima: Malo rimsko kazalište u Puli
U prodaju pušteno dodatnih 50 ulaznica za koncert Urban&4 i gudačkog kvarteta u Puli...
Za večerašnji koncert Urbana&4 i gudačkog kvarteta u Puli pušteno je u prodaju dodatnih 50 ulaznica, a organizatori su poslali sljedeće upute kako bi posjetiteljima koncerta olakšali pristup lokaciji te kako se ne bi stvarale gužve.
U nastavku donosimo službeni tlocrt za koncert u Malom rimskom kazalištu kako biste se lakše snašli prilikom ulaska za koncert.
Ulaz za publiku se otvara u 19:30 sati.
Ulaz na PARTER moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici).
Za ulaz na TRIBINE B i C preporuča se ULAZ 1 (označen na slici).
Ulaz na TRIBINU A moguć je na ULAZ 1 i ULAZ 2 (označeno na slici). Organizatori će po potrebi usmjeravati posjetitelje prema trenutnom opterećenju ulaza.
* Šankovi i WC-i nalaze se na ucrtanim lokacijama.
