U prometnoj nesreći poginuo srpski pjevač, žena je ozlijeđena

Srpski pjevač Goran Maksimović Gogo poginuo je u utorak oko 6.20 sati u teškoj prometnoj nesreći u Slatini kod Šapca, javlja Kurir. Prema neslužbenim informacijama, automobil je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. U nesreći su ozlijeđene još dvije osobe, među kojima i pjevačeva supruga, te su prevezene u bolnicu. Maksimović je sa svojim Tika Taka bendom večer prije nastupao na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio s bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Nitko ne može vjerovati da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija - rekao je za Kurir jedan sugovornik.

Na mjesto nesreće brzo su stigli Hitna i vatrogasci. Jednu osobu izvukli su prije njihova dolaska, no za izvlačenje drugih osoba iz automobila, vatrogasci su morali koristiti hidraulički alat. Okolnosti nesreće još se utvrđuju.