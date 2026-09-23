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SLETJELI S CESTE

U prometnoj nesreći poginuo srpski pjevač, žena je ozlijeđena

Piše 24sata,
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U prometnoj nesreći poginuo srpski pjevač, žena je ozlijeđena
Foto: Instagram
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Popularni srpski pjevač Goran Maksimović Gogo poginuo je u utorak oko 6.20 sati u teškoj prometnoj nesreći u Slatini kod Šapca. Prema neslužbenim informacijama, automobil je sletio s ceste.

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Srpski pjevač Goran Maksimović Gogo poginuo je u utorak oko 6.20 sati u teškoj prometnoj nesreći u Slatini kod Šapca, javlja Kurir.  Prema neslužbenim informacijama, automobil je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. U nesreći su ozlijeđene još dvije osobe, među kojima i pjevačeva supruga, te su prevezene u bolnicu. Maksimović je sa svojim Tika Taka bendom večer prije nastupao na šabačkom vašaru.

- Do kasno u noć su se veselili, atmosfera je bila fenomenalna. Goran je bio s bendom, a na nastup su došli i njegovi prijatelji i supruga. Nitko ne može vjerovati da mu se na povratku kući dogodila ovako strašna tragedija - rekao je za Kurir jedan sugovornik.

Na mjesto nesreće brzo su stigli Hitna i vatrogasci. Jednu osobu izvukli su prije njihova dolaska, no za izvlačenje drugih osoba iz automobila, vatrogasci su morali koristiti hidraulički alat. Okolnosti nesreće još se utvrđuju. 

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Komentari 3
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