Svoju vezu uspješno su, uz pomoć prijatelja, skrivali od javnosti nekoliko mjeseci. Upoznali su se u lipnju 2016. godine preko zajedničkih prijatelja. Iako je Meghan Markle (39) službeno postala dio kraljevske obitelji 19. svibnja 2018. kad se udala za Harryja (36), vojvoda i vojvotkinja od Sussexa preselili su trajno u SAD već u ožujku 2020. i odrekli se svih dužnosti i titula kao članovi dinastije Windsor.

Njihovu odluku ubrzali su mediji koji nisu štedjeli Meghan i Harryja, a svakako je tome kumovao i dvor odakle su nerijetko 'curile' informacije o mladom bračnom paru. Zapravo, laži i poluistine pratile su Meghan i Harryja od onog dana kad se saznalo da su u vezi, potkraj listopada 2016. Nakon vjenčanja situacija se samo pogoršala. Evo što je sve prethodilo njihovoj odluci da napuste kraljevsku obitelj i da počnu civilni život na drugom kontinentu.

Kao što je rekla Oprah, tabloidi su uoči vjenčanja pisali da je Meghan rasplakala Williamovu suprugu Kate Middleton (39), a situacija je zapravo bila obratna. Kate je burno reagirala kad je vidjela haljine koje su trebale nositi djeveruše na Harryjevom i Meghaninom vjenčanju. Kate ih je žestoko iskritizirala, a Meghan je to toliko uzrujalo da se rasplakala.

Kate joj je kasnije poslala pismo s isprikom, pa joj je Meghan to oprostila. Ali nije oprostila dvoru koji nikad nije poslao demantij i u javnosti je ostala percepcija o Meghan kao hirovitoj osobi.

Samo dan nakon vjenčanja, tabloidi su objavili da se Meghan pri susretu s kraljicom Elizabethom II. (94) nije htjela nakloniti Harryjevoj baki i tako pokazala da ne poštuje britansku krunu. Stoga su objavom videa morali dokazati da je i to bila laž.

U lipnju 2018., u jednom od brojnih razgovora s novinarima, Meghanin otac Thomas Markle (76) otkrio je detalje svih telefonskih razgovora s Harryjem. Pored ostalog, Harry mu je navodno jednom savjetovao da bi trebao 'dati priliku Donaldu Trumpu' – u smislu da će se možda pokazati kao dobar predsjednik. To je naravno izazvalo sablazan jer je poznato da članovi kraljevske obitelji nikad ne smiju komentirati politiku, niti otkrivati svoje političke stavove.

Thomas Markle bio je u dosluhu s paparazzima i dojavio im kad ide na probu odijela koje je trebao nositi na vjenčanju Meghan i Harryja. Bio je to dokaz da se priprema svadba, a fotografije su prodane tabloidima za 100.000 funti. Thomas Markle, koji se razveo od Meghanine majke kad im je kćer imala šest godina, osokolio se i prozvao kraljicu.

- Ako je kraljica voljna upoznati našeg arogantnog i neosjetljivog predsjednika Trumpa, nema opravdanja da ne upozna i mene. Nisam ni blizu toliko loš, rekao je medijima.

Mjesec dana kasnije Meghanina polusestra Samantha (56) rekla je da nema ništa lošeg u tome da prodaju tabloidima informacije i naplaćuju intervjue o Meghan.

- Većinu svog života radila sam u medijima i na televiziji, pa to što moja sestra odjednom postaje članica kraljevske obitelji nije razlog da prestanem raditi i dalje. Svi radimo za novac. Novac pokreće svijet, pa ako želite to nazvati 'prodajom', to je OK, ali nitko ne bi odbio novac od medija za informacije o kraljevskoj obitelji. Mi nismo dio te obitelji i ne podliježemo njihovom protokolu i pravilima igre. Zar moramo prestati živjeti ako u obitelji imamo osobu koja se udaje za princa?

U listopadu 2018. Meghan i Harry pripremali su se na službeno putovanje u Australiju u ime kraljice Elizabethe II. Uoči puta bili su na vjenčanju Harryjeve sestrične princeze Eugenie, kćerke Charlesovog brata Andrewa. Tom prilikom kraljici su priopćili da je Meghan trudna. Tabloidi su odmah objavili vijest, te ujedno napali Harryja i Meghan da su time Eugeniji ukrali show i sebe gurnuli u prvi plan.

Tih dana u Londonu se nenajavljeno pojavila Meghanina polusestra Samantha. Vjerojatno je bila u dosluhu s novinarima Channel 5, kod kojih je odmah gostovala u emisiji. Zanimljivo, pojavila se u Buckinghamskoj palači u nadi da će tamo naći polusestru i Harryja, koji su tad već živjeli u nekoliko kilometara dalje, u Kensingtonskoj palači.

- Oduvijek sam željela posjetiti London, ali došla sam i s idejom da bih mogla možda popraviti narušene odnose između Meghan i našeg oca. Nadam se da bi možda mogli izgladiti razdor u obitelji jer je bilo mnogo nesporazuma, rekla je Samantha Markle nekoliko mjeseci nakon što je već u novinama prozvala Meghan najpogrdnijim nadimcima.

U studenom 2018. prvi se put saznalo da bi Harry i Meghan mogli napustiti kraljevsku obitelj. Tabloidi su odmah zaključili da je Meghan ta koja forsira Harryja na 'nepromišljeni potez'. Također pisalo se da je Meghan poznata po svom teškom karakteru kojim izluđuje ne samo osoblje, nego i članove kraljevske obitelji. Pisalo se da se i posvađala s Kate, a na kraju se pokazalo da je sve to bila laž. Također, optužili su ju za razmetljivost jer se saznalo da će par preseliti iz dvosobnog stana u veći stan u Kensingtonskoj palači, a pravi razlog je bio taj što su čekali dijete i stan im je postao premali.

U prosincu 2018. prvi put se počelo pisati o udaljavanju Williama i Harryja jer navodno William nikad nije odobravao Harryjev izbor životne suputnice. Ova glasina ponavljala se mnogo puta tijekom naredne godine, a William se nije potrudio demantirati napise. To je bio i jedan je od uzroka da Harry i Meghan nisu 2019. proslavili Božić s kraljevskom obitelji, nego su otputovali njezinoj majci u Kanadu. Dapače, odnos između braće pogoršao se jer je Harry posumnjao da upravo William širi obiteljske tajne medijima.

U siječnju 2019. tabloidi su već naveliko brojali koliko je puta i na koji način Meghan pokazala ili dodirnula trudnički trbuh. Dva mjeseca kasnije napustila ih je još jedna asistentica, a tabloidi su objavili da 'Meghan ponovno napada osoblje'. U travnju iste godine pisalo se da Meghan koristi umjetni trudnički trbuh kako bi privukla pažnju. Išlo se tako daleko da se kalkuliralo da su Harry i Meghan zapravo koristili surogat majku, te da ona uopće nije u drugom stanju, ali da to skrivaju od javnosti.

Kad je Meghan konačno rodila Archieja, opet je nastao skandal. Naime, prekršili su običaj da se članovi kraljevske obitelji pojave na stepenicama rodilišta St. Mary i pokažu novinarima novorođenče nekoliko sati nakon poroda. To je učinila i Lady Di, kao i Kate Middleton. Zato je tabloid 'The Sun' objavio tekst u kojem je žestoko kritizirao Meghan i Harryja.

- Javnost ima pravo znati sve o životima onih koje financiramo novcem poreznih obveznika. Ili to prihvatite ili postanite privatne osobe. Ne možete biti jedno i drugo, poručili su im.

Ubrzo ih se optužilo da su dva tjedna tajili rođenje djeteta. Kad su Harryja pitali kome je Archie najsličniji, on je odgovorio:

- Svi kažu da se bebe najviše promijene u prva dva tjedna života. I mi pratimo te promjene, i doista izgled mu se svaki dan mijenja, pa tko zna kako će izgledati za mjesec dana.

Zbog te rečenice mediji su odmah zaključili da Harry djeluje neispavano i da je par sigurno zatajio da se Archie rodio prije dva tjedna, te da su javnost uskratili za tu informaciju. Par je dodao ulje na vatru kad su odlučili u lipnju krstiti dječaka na privatnoj ceremoniji, bez prisustva novinara i fotografa i tako još jednom prekršili tradiciju.

Ubrzo su se još jednom našli na tapeti zbog rastrošnosti. Kad su mediji saznali da su priredili proslavu povodom rođenja djeteta, na kojem je bila i Serena Williams, tisak im je odmah puhao za vrat i pisalo se kako su potrošili na raskošnu proslavu hrpu novaca. Odmah su računali koliko su koštale avionske karte za uzvanike iz Amerike i izbacivali astronomske brojke. Prava istina je bila da je Amal Clooney, supruga Georgea Clooneya, uzvanicima iz Amerike besplatno ustupila privatni zrakoplov.

U srpnju 2019. Meghan je bila gost urednik britanskog izdanja magazina 'Vogue'. Na naslovnici je objavila fotografije 15 žena čijim se djelima divi i za koje misli da stvaraju bolju budućnost. Istog trena krenula je lavina kritika da je na naslovnicu stavila previše Afroamerikanki, da je magazin ispolitizirala i da je gladna slave. Naslovnicu su ocijenili uvredljivom za bijelce i muškarce.

U kolovozu 2019. Harry i Meghan privatnim su avionom poletjeli na kraći odmor u Nicu. Odmah su ih napali da nisu ekološki osviješteni i da pridonose proizvodnji stakleničkih plinova. U njihovu obranu stao je Elton John, bliski prijatelj pokojne Harryjeve majke Lady Di i rekao da im je on iznajmio privatni avion od tvrtke koja se inače zalaže za smanjenje ugljičnog dioksida.

U rujnu 2019. Meghan je novinarima ITV-a otkrila da se još uvijek nije naviknula na toliki medijski pritisak i napade.

- Svaka trudnica je ranjiva i emocionalno mnogo osjetljivija, a onda kad rodite, to je još izazovnije. No, do sad me nitko nije pitao jesam li dobro, rekla je Harryjeva supruga.

U listopadu 2019. Harryju i Meghan je prekipjelo. Objavili su da su podignuli tužbe protiv nekoliko britanskih izdavača novina i vlasnika portala zbog objavljivanja privatnih telefonskih razgovora i dokumenata. Harry je opet istaknuo da se boji da se povijest ne ponovi, misleći pritom na gubitak majke.

U studenom 2019. već je svima postalo jasno da Harry i Meghan pripremaju neko iznenađenje jer su odbili poziv na tradicionalno božićno okupljanje obitelji. Kraljica i ostali članovi s negodovanjem su prihvatili njihovu odluku da Božić provedu u Kanadi. Tamo su donijeli definitivnu odluku o selidbi u Ameriku.

Odmah po povratku, nekoliko dana nakon Nove godine objavili su najužim članovima obitelji da namjeravaju napustiti dvor. Iznenadili su time čak i kraljicu Elizabetu II. koja je tijekom godina vladavine već rješavala bezbroj obiteljskih kriznih situacija.

- Nakon mnogo mjeseci promišljanja i internih rasprava, odlučili smo se ove godine napraviti prijelaz u stvaranju nove, progresivne uloge unutar ove institucije. Namjeravamo se povući kao 'stariji' članovi kraljevske obitelji i raditi na tome da se financijski osamostalimo, istovremeno nastavljajući u potpunosti podržavati njezino veličanstvo kraljicu, napisali su na Instagramu.

Tijekom sljedećih nekoliko tjedana Harry i kraljevska obitelj započeli su seriju pregovora o tome kako bi izgledao njihov novi život, uključujući plaćanje vlastitog osiguranja, financijsku neovisnost i održavanje određenog životnog standarda, što je najviše brinulo kraljicu. Meghan je s Archiejem ostala u Kanadi, a onda su u veljači krenuli na posljednje jednotjedno službeno putovanje. Od tada par je trajno preselio u Los Angeles.

Kako su rekli u ovom velikom razgovoru s Oprah, odluku nisu donijeli preko noći. A sve je vjerojatno kulminiralo odlukom da Archie ne dobije prinčevsku titulu, niti osiguranje, sve zbog bojazni da dijete ne bude 'pretamne boje kože', aludirajući na Meghanine afroameričke korijene po majci. Očito je da su Meghan i Harry morali voditi bitke na nekoliko fronti – s medijima, s javnošću, ali i s članovima najuže obitelji. U svemu tome ostali su sami, ali i pokazali da su ostali jedno drugom vjerni i da su jedno drugom najveća i najvažnija podrška.