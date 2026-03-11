Obavijesti

NOVE INTRIGE

U seriju 'U dobru i zlu' stiže novi lik. Evo što o njemu kaže Elvis Bošnjak: 'Čovjek je s dva lica'

Foto: Luka Dubroja

Elvis Bošnjak tijekom bogate karijere ostvario je više od stotinu kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a svoj dolazak u seriju opisuje kao jedno sasvim pozitivno iskustvo

Dok se odnosi među likovima sve više kompliciraju, a napetosti rastu, popularna serija Nove TV „U dobru i zlu“ dobiva novog, intrigantnog lika. Glumačkoj postavi pridružuje se Elvis Bošnjak, hrvatski glumac, dramski pisac i scenarist, koji će utjeloviti lik svećenika.

- Moj lik je čovjek s dva lica, jedno pripada prošlosti, drugo sadašnjosti. On je onaj koji će učiniti sve kako bi povezao rastrganu obitelj, za to će mu trebati puno snage, umješnosti i strpljenja - otkriva Elvis o svom liku.

Foto: Luka Dubroja

U večerašnjoj epizodi, u kojoj se svećenik prvi put pojavljuje, Nevenka daje Joci do znanja što želi i pritom vješto izbjegava razgovor o poslu, dok se Joco suočava s vlastitim iskušenjima. Upravo u tom trenutku susreće svećenika koji mu pokušava pomoći. Istovremeno, obiteljski odnosi sve su napetiji. Marina odlučuje iseliti iz kuće, a Lea u očaju zove Miru da pokuša urazumiti majku. Veljko tvrdi da je samo zabrinut za Marinu, no Ivana napokon počinje shvaćati da se između njih dvoje događa nešto neobično.

Elvis Bošnjak tijekom bogate karijere ostvario je više od stotinu kazališnih, filmskih i televizijskih uloga, a svoj dolazak u seriju opisuje kao jedno sasvim pozitivno iskustvo. 

- Atmosfera na setu uvijek je dobra kada svi na vrijeme i precizno rade svoj posao. Meni je bilo izuzetno ugodno i s kolegama i s ekipom. Radilo se vrijedno i opušteno. Većinu sam poznavao od prije, a uvijek se radujem upoznati nove ljude - priznaje glumac.

Što donosi njegova uloga i kakvi zapleti nas očekuju već večeras, ne propustite od 21:15 na Novoj TV!

