U show je ušla sa 120 kilograma i uspješno skinula 40: Sada uz trenera Edu ponosno pozira

Bivška kandidatkinja 'Života na vagi', Vijoleta Taleski, nakon izlaska privlači puno pozornosti na društvenim mrežama zbog svojeg izgleda. U emisiju je ušla sa 120,9 kilograma, a u posljednjoj emisiji pohvalila se s nevjerojatnih 76.4 kg.

S upornošću i trudom nije prestala ni nakon emisije, nastavila je redovito vježbati i zdravo se hraniti, a rekla je i kako je skinula oko 50 kilograma sveukupno. Upravo zato danas izgleda neprepoznatljivo.

Vijoleta se često hvali svojim uspijehom, a obožavatelji ju neprestano hvale zbog njezinih fantastičnih rezultata. Taleski je objavila fotografiju i s trenerom Edom Mehmedovićem, s kojim je ostala u dobrim odnosima nakon showa.

- Edu nazovem barem jednom mjesečno, ispričamo se. On me i dalje gonja i tjera vježbati i govori mi da moram ostati ustrajna - rekla je Vijoleta.

- Moj život se puno promijenio na bolje. Ljudi i dalje dolaze, javljaju se, posla imam i sve bih ponovila. Što se tiče vage onako kako sam rekla, malo sam gore, malo dolje, ali nisam još prešla onu svoju granicu, imam oko 80 kilograma. I dalje sam u sretnoj vezi, prsten još nisam dobila, ali sve je lijepo - izjavila je jednom prilikom Vijoleta za RTL.

