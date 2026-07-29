U Splitu se pjevalo u čast Arsenu Dediću: Došli Mlikota, Zlatko Mateša i njegova supruga...

Splitska Lora sinoć je bila premalena za sve ljubitelje velikog Arsena Dedića u čiju je čast održana glazbeno scenska manifestacija 'Arsenov feral'. Dirljiva večer u organizaciji HNK Šibenik i Teatra uz more priređena je na Arsenov rođendan koji bi ove godine punio 88 godina. Kao i prijašnjih godina 'Arsenov feral' na omiljenu splitsku ljetnu pozornicu u Lori donio je posebne emocije kroz izvrsnu interpretaciju njegove glazbe i stihova za što su bili zaduženi glumci Ana Uršula Najev i Vedran Mlikota. Mlikota je prisutne zabavio izborom Arsenovih cinizama, uz nezaobilazne anegdote iz života s jednim od naših najvećih glazbenika, ali ih i dirnuo recitacijama Arsenovih stihova u pratnji gitariste Mateja Šušića.

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- Bilo je veliko zadovoljstvo biti u Lori na Arsenovom rođendanu. To je pučka svečanost poezije, Arsenovog intelekta, duhovitosti, satire, lucidnosti... Hvala publici što nas je počastila dolaskom i nadamo se kako će biti još prilika za ovakva druženja - izjavio je Vedran Mlikota.

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Brojni Splićani višeminutnim pljeskom nagradili su i nastup Ane Uršule Najev koja je izvela neke od najljepših Arsenovih pjesama.

- Ovo je zasigurno jedna od večeri koja će mi ostati baš u lijepom sjećanju. Mislim da nema boljeg načina za proslaviti rođendan ovako divnog umjetnika nego se okupiti, pjevati njegove pjesme, govoriti njegovu poeziju, imati priliku čuti zanimljive anegdote, prisjetiti se njegovog fantastičnog sarkazma i ironije. Jako sam zahvalna što sam bila dio ove večeri i ne čudi me što je upravo Arsenov feral doživo ovoliko uspjeha i prijema kod publike. Hvala publici i svima koji su sudjelovali u ovoj baš divnoj uspomeni - bila je emotivna Uršula Najev.

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Na bogati glazbeni opus prerano preminulog velikana rodom iz Šibenika raznježenu publiku podsjetio je i intendant HNK Šibenik Jakov Bilić.

- U karijeri glumca uvijek ima večeri koje se pamte, a dogode se i trenuci na sceni koji se ne pamte. Ova večer bila je za cijeli život. Večerašnji feral bila je jedna velika emocija publike, krcate Lore i ljudi koji su poznavali Arsena i njegov opus, ali i onih koji ga tek uče. Bila nam je čast pred tom publikom održati ovakav program koji je posveta fundamentalne vrijednosti kulturne, životne i društvene zbilje jednog vremena. Vremena u kojem su diletanti svih pora društva znali svoje mjesto i nisu se tako dobro snalazili kao danas. Arsena ćemo nastaviti slaviti sa svima koji ga cijene te prenositi i podučavati generacijama koje ga tek susreću. Za 90-tu godinu njegova rođenja spremamo posebno slavlje njegova lika i djela u kojem ćemo obići sve kutke zemlje koju je stihovima opisivao. A sad već možemo najaviti novo druženje splitske publike s Arsenovim feralom 13. listopada na Teatru uz more - istaknuo je intendant Bilić.

Foto: PROMO

Ovogodišnji Arsenov feral u Lori završio je izvedbom pjesme 'Tamo da putujem' koju su izvođači otpjevali zajedno s publikom, a zbog golemog interesa organizatori su već najavili drugu večer u čast Arsena Dedića - 13. listopada.

Foto: PROMO

- Zahvaljujemo predivnom ansamblu HNK u Šibeniku koji uvijek iznova donosi posebne emocije na scenu Teatra uz more. Hvala i Ani Uršuli Najev i Vedranu Mlikoti koji su začinili ovu večer i učinili je posebnijom. Arsenov feral zaista je najljepši način za proslaviti rođenje i život našeg velikana Arsena Dedića. I ne samo kao proslava rođendana jer Arsen nam je ostavio čitavo bogatstvo u nasljedstvo i dužni smo ga slaviti što češće. Izuzetno nas raduje što su publiku činile sve generacije. Arsen je oduvijek širinom svog opusa odgajao publiku od najmlađih do naših nježnih i zrelih godina. I danas naši najmlađi već u prvim slavljima uživaju barem uz njegovog Bubamarca. Ljetna scena Teatra uz more bila nam je sinoć premala za sve one koji su željeli uživati u emocijama, glazbi i stihovima. Kako je proširiti ne možemo, našoj publici možemo učiniti iduću najbolju stvar. Najaviti ponovno druženje s HNK Šibenik i "Arsenov feral" 13. listopada u 20 sati na Teatru uz more. Ulaznice su već u prodaji a sigurni smo kako ćemo i 13. listopada imati posebnu večer druženja s Arsenom - najavila je Anet Rožić iz Teatra uz more.