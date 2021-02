Prije točno tri godine, 9. veljače 2018., glumac Nebojša Glogovac preminuo je u beogradskom Institutu za onkologiju u 49. godini života. Legenda srpskog glumišta dulje je vrijeme bio teško bolestan te da su uz njega cijelo vrijeme kao potpora bili obitelj i najbliži prijatelji. Njegovi prijatelji kazali su kako se hrabro borio protiv opake bolesti, no bolest nažalost nije uspio pobijediti.

Glogovac je rođen 30. kolovoza 1969. u Trebinju. Njegov otac Milovan je bio svećenik, a majka Milena krojačica. Nakon srednje škole je upisao studij psihologije no odustao je i odlučio se baviti glumom. To se pokazalo kao sjajna odluka. Nebojšin talenat vrlo brzo zapeo je za oko profesoru Dejanu Mijaču, a on karijeru započinje na daskama koje život znače u predstavi 'Velika pljačka'. Zapaženu ulogu ima i u kazališnom hitu Kult teatra 'Tamna je noć', koja postaje jedna od najkomercijalnijih predstava i igra se na turnejama u Americi i Kanadi, no njegove najpoznatije uloge ipak su one filmske.

Glogovac se na filmu prvi put pojavio u ulozi Fadila, vojnika JNA, u ratnoj drami Bore Draškovića 'Vukovar, jedna priča'. Prvu glavnu ulogu dobio je u filmu redatelja Gorčina Stojanovića 'Ubistvo sa predumišljajem' 1995., u kom je tumačio lik Hercegovca Bogdana, ranjenog na ratištu u Bosni. Za ovu ulogu dobio je nagradu za najbolju mušku ulogu Car Konstantin na Filmskom festivalu u Nišu.

Uslijedio je čitav niz filmova u kojima je Glogovac imao zapažene uloge: 'Do koske', 'Spasitelj', 'Bure baruta', 'Nebeska udica', 'Munje', 'Bumerang', 'T.T.Sindrom', 'Kad porastem biću kengur' i 'Žena sa slomljenim nosom'. U psihološkom trileru Srdana Golubovića 'Klopka' iz 2007. Glogovac igra glavnu ulogu, a brilijantno dočaran lik glavnog junaka Mladena donosi mu nagrade na brojnim festivalima kao što su oni u Minsku i Milanu. Film je nominiran za Oscara. Iduće godine nacionalna sekcija Međunarodne federacije filmskih kritičara proglašava Glogovca za najboljeg glumca prethodne sezone, a dobiva i nagradu grada Beograda za filmsku umjetnost. Potom se pojavljuje u serijama kao što su 'Vratiće se rode' i 'Moj rođak sa sela'.

Nebojšu Glogovca na filmskom platnu hrvatska je publika ponajbolje upoznala u hrvatsko-bosanskohercegovačko-britansko-srbijanskoj koprodukciji filma 'Kenjac' Antonija Nuića. Tamo je igrao Boru, a partnerica mu je bila Nataša Janjić. U filmu Danila Šerbedžije 'Sedamdeset i dva dana' igrao je policajca Danu, no svoju najvažniju ulogu u Hrvatskoj svakako je odglumio pred kraj svoje prerano ugašene karijere.

Jedan od najboljih srpskih glumaca tumačio je glavnu ulogu u našem filmu 'Ustav Republike Hrvatske' Rajka Grlića. Utjelovio je umirovljenog profesora Vjeku Kralja, deklariranog homoseksualca i transvestita. Film je 2016. bio na drugom mjestu najgledanijih domaćih filmova u kinima, a Glogovac je, kao i mnogo puta ranije, pokazao svoj glumački kalibar.