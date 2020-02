'U srednjoj je počela brljati pa se tajno udala, bilo je strašno'

Mama pjevačice Nataše Bekvalac (39), Mira, za srpske medije priznala je kako joj je Natašino tajno vjenčanje prilično teško palo, ali da njena kći ionako uvijek sve radi kako njoj odgovara.

- Teško je biti mama Nataše Bekvalac, sve je teško. Od njenog privatnog života do posla. Mi to sve zajedno preživljavamo. Svaka majka brine o svojoj djeci, ali ovo je posebno, s obzirom na to da ona puno radi. Mi joj pomognemo kad nešto treba, a pritom ne trpimo - rekla je Mira.

Govori kako je Nataša oduvijek bila odgovorna. Bila je odlična učenica, redovito je išla u školu i pisala domaću zadaću. I sve to dok je radila. Išla je u plesnu i manekensku školu, a trenirala je i plivanje.

- U četvrtom razredu srednje škole počela je brljati, a potom se i tajno udala. To je strašno. Zamislite da vam to dijete napravi. Ona je uvijek bila takva. Za sve je pitala, ali je uvijek postupila kako ona želi - dodala je Mira.

Nataša priznaje kako je njezinoj mami bilo prilično teško dok je ona odrastala, ali joj je uvijek bila velika podrška.

- Mama mi je najviše pomogla. Tata često nije bio kod kuće, ali mama je bila ta koja je uvijek uz nas, pogotovo uz mene, glavna i odgovorna za sve što mi se danas događa. Da sam sama sebi kći, pokušala bih to maksimalno izbjegnuti. Mučila sam svoju mamu i još uvijek je mučim - zaključila je Bekvalac.

