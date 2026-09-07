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UŠLA U 'ELITU'

U srpski reality show ušla je maloljetnica, oglasio se Centar za nestalu i zlostavljanu djecu

Piše 24sata,
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U srpski reality show ušla je maloljetnica, oglasio se Centar za nestalu i zlostavljanu djecu
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Foto: Antonio Ahel
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Maloljetnici nisu reality program. Ona nije prva maloljetnica koja je postala dio svijeta u kojem su sukobi, ponižavanje i seksualizacija dio televizijskog sadržaja, poručili su iz Centra

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U novu sezonu srpskog 18+ reality showa 'Elita', nasljednika nekadašnje 'Zadruge', ušla je maloljetna Jovana Kosovac iz Novog Sada, a to je odmah potaknulo mnoge rasprave. Mnogi su se oglasili o odluci da djevojka koja još nije niti punoljetna uđe u reality show, a voditeljica Dušica Jakovljević predstavila ju je kao 'skoro punoljetnu Novosađanku'.

Maloljetnica će sudjelovati u showu Eilta 10 na televiziji Pink
Foto: Antonio Ahel

- Osjećam se uzbudljivo, sretno. Imam podršku obitelji i to mi je najbitnije. Prvo me nisu htjeli podržati, pa su me podržali - rekla je prilikom ulaska Jovana.

Njezin ugovor je, pišu srpski mediji, omogućen pisanom suglasnošću majke.

Na cijeli slučaj je na Facebooku reagirao i novosadski Centar za nestalu i zlostavljanu djecu s porukom:

Maloljetnica će sudjelovati u showu Eilta 10 na televiziji Pink
Foto: Antonio Ahel

- Maloljetnici nisu reality program. Ona nije prva maloljetnica koja je postala dio svijeta u kojem su sukobi, ponižavanje i seksualizacija dio televizijskog sadržaja. Ali odgovornost nije na djeci. Odgovornost je na odraslima koji su im otvorili vrata. Suglasnost nije isto što i zaštita - poručili su iz Centra.

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