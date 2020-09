U 'Superpar' ulazi pjevač, ali i supružnici koji su se upoznali još u domu za nezbrinutu djecu

Druga sezona odlično prihvaćenog reality showa kreće na RTL-u od 14. rujna, a gledatelje su polako počeli 'pripremati' na to kakvi su novi kandidati, ali i što ih sve čeka

<p><strong>Marijeta Vorgić </strong>(20) i <strong>Stjepan Vujnović Balcano </strong>(26) dolaze iz mjesta Ivanovac pokraj Osijeka i pravi su primjer modernog mladog para koji se upoznao putem društvenih mreža. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran vole se kao prvog dana</strong></p><p>Balcano je po zanimanju veterinarski tehničar, ali se profesionalno bavi glazbom te je tražio djevojku za spot i kad su se našli na kavi, dogodila se ljubav na prvi pogled.</p><p>- Odmah sam osjetila da je to - to - rekla je Marijeta, koja je po zanimanju poslovna tajnica, no trenutačno je nezaposlena pa može ići sa svojim dragim na njegove nastupe. Atraktivna Slavonka ne gubi vrijeme dok ne nađe posao pa se bavi šminkanjem i uređivanjem noktiju, a nakon više od dvije godine veze, nada se da će uskoro doći i do zaruka.</p><p>- U budućnosti se vidim u braku sa Stjepanom i s bebom u naručju - iskreno kaže i dodaje kako joj nije bilo lako prihvatiti da je Stjepan razveden, a njezin odabranik naglašava kako je jako sretan što je Marijeta uvijek uz njega i najveća mu je podrška u svemu.</p><p>Oboje smatraju da će ih sudjelovanje u 'Superparu' još više zbližiti, a misle i da će se s ostalim natjecateljima dobro slagati jer su jako veseli pa je s njima uvijek zabavno. Od pobjede u emisiji važniji im je njihov odnos, ali ipak smatraju kako će im u natjecanju jako pomoći njihova upornost, što su otvoreni jedno prema drugome, ništa ne taje, sve vole raditi zajedno i ništa ne prepuštaju slučaju.</p><p><strong>Daliborka</strong> (24) i <strong>Matej Borojević </strong>(24) dolaze iz Osijeka i premda su još prilično mladi, njihovu ljubav nije lako slomiti.</p><p>Upoznali su se još u domu za nezbrinutu djecu, gdje su oboje odrasli, a u braku su šest godina i imaju dva sina, Leona i Filipa. Najsretniji događaj u životu bio im je rođenje sina Leona, a kao najveće postignuće u svojoj vezi navode to što su, uz sve probleme koje su dosad imali, zajedničkim trudom pronašli rješenje i ostali zajedno.</p><p>- Zaručili smo se za Valentinovo. Došla sam kod njega, bio je malo čudan i rekao da ima nešto za mene. Poklonio mi je bombonijeru, a u njoj je bila poruka i sudbonosno pitanje - prisjeća se Daliborka dodajući da je tad bila izvan sebe od sreće i uzbuđenja.</p><p>Daliborka, inače hotelijersko-turistička komercijalistica, trenutno radi kao konobarica, a kod supruga najviše voli to što je uvijek optimističan dok Matej kaže da njegova Daliborka nema mane.</p><p>- Ništa ne bih mijenjao na njoj jer je savršena baš takva kakva je - priznaje i dodaje kako mu se na njoj najviše sviđa njezin karakter. Iako je radio kao vozač taksija, Matejev je san postati pjevač, što potvrđuje i Daliborka koja ga obožava slušati dok pjeva. Kad imaju slobodnog vremena, najradije se druže s prijateljima, gledaju filmove ili odu s djecom na kolače, a kao najuzbudljiviju stvar koju su zajedno napravili navode upravo prijavu u 'Superpar'.</p>