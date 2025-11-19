Obavijesti

Show

Komentari 0
NEDJELJNI SPEKTAKL

U 'Supertalent' dolazi novi val talenata: Evo tko sve stiže na pozornicu osvojiti žiri i publiku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U 'Supertalent' dolazi novi val talenata: Evo tko sve stiže na pozornicu osvojiti žiri i publiku
4
Foto: Nova TV

Guinnessovi rekorderi, stand-up debitant i nevjerojatno heklanje obilježit će još jednu večer iznenađenja, dok se bliži veliko finale u Areni Zagreb

Kroz osam audicijskih epizoda, dvanaesta sezona 'Supertalenta' predstavila je brojne izvanredne kandidate i donijela pet zlatnih gumbova. No, potraga za talentima još nije gotova! Pred nama su dvije preostale audicijske epizode pune iznenađenja i nastupa koji će nedjeljne večeri učiniti nezaboravnima.

Foto: Nova Tv

Nakon audicijskih epizoda, slijede i dva polufinala puna uzbudljivih nastupa, koja će dovesti do spektakularnog finala u Areni Zagreb, gdje će najbolji kandidati imati priliku pokazati svoje talente pred brojnom publikom, a samo će jedan postati pobjednik 12. sezone Supertalenta.

POVIJESNI SPEKTAKL Veliko finale 'Supertalenta' seli u Arenu Zagreb! Za fanove u prodaju su stigle i nove ulaznice
Veliko finale 'Supertalenta' seli u Arenu Zagreb! Za fanove u prodaju su stigle i nove ulaznice

Na velikoj pozornici ove nedjelje predstavit će se Filip Bogdan, 16-godišnji zaljubljenik u gramofonske ploče i sve što miriše na ‘vintage’, koji priznaje da više voli pjevati stariju glazbu jer kroz nju najbolje može pokazati svoje osjećaje.

oduševio žiri Supertalent: Svestrani Svebor Mihael Jelić glazbenim umijećem zaslužio zlatni gumb
Supertalent: Svestrani Svebor Mihael Jelić glazbenim umijećem zaslužio zlatni gumb

Iz Ukrajine stiže spektakularni Duo Parshyns koji uoči svog nastupa poručuju: 'Došli smo vas šokirati. Ovo što radimo je opasno i jako malo to ljudi radi'.

Foto: Nova Tv

U Guinnessovoj knjizi rekorda već imaju osobni rekord, a gledatelji će njihove akrobacije, na najvećoj visini dosad u 'Supertalentu', vidjeti već ove nedjelje. Neočekivan nastup donijet će Matea Stanović, talentirani 13-godišnjak koji će se predstaviti heklanjem. Koliko je ovaj talent zahtjevan, uvjerit će se i Martina Tomčić koja će mu se pridružiti u ovoj vještini.

ODUŠEVIO PUBLIKU Pogledajte nastup koji je dobio zlatni gumb u Supertalentu!
Pogledajte nastup koji je dobio zlatni gumb u Supertalentu!

Plesnim spektaklom predstavit će se Ivona Murk, dok će svoje pjevačke snove pokušati ostvariti Tomislav Tomaš. Ovaj građevinski radnik osjećajne duše, donosi autorsku ljubavnu pjesmu inspiriranu filmovima, a pjevački talent dolazi pokazati i simpatična medicinska sestra Bojana KrstićBhaskar, koji u Hrvatskoj živi već godinu dana podijelit će zabavne zgode iz Hrvatske koje je do sada doživio, a ovo mu je prvi javni stand up nastup.

Foto: Nova TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Meri Goldašić: Da, razvodim se!
KRAJ BRAKA

Meri Goldašić: Da, razvodim se!

Influencerica je na svojim društvenim mrežama objasnila kako do razvoda nije došlo zbog 'jedne velike stvari', nego 'puno malih trenutaka'...
FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!
LIJEPA LAURA

FOTO Svi su gledali u nauljene noge naše misice. Kasnije izašla u zelenoj tanga kombinaciji!

U sklopu izbora za Miss Universe, kandidatkinje za prestižnu titulu prošetale su pistom u nacionalnim kostimima. Među njima je bila i hrvatska predstavnica koja je oduševila u kreaciji domaćeg dizajnera, a kasnije i u bikiniju...
Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...
POZNATA INFLUENCERICA

Meri Goldašić se razvodi. Evo kako se mijenjala. Smršavjela je, imala je estetske zahvate...

Popularna influencerica Meri Goldašić (31) je potvrdila da se razvodi. Javnost ju je upoznala u showu 'MasterChef', gdje je pokazala svoje kulinarske sposobnosti, a od tada je prilično promijenila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025