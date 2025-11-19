U 'Supertalent' dolazi novi val talenata: Evo tko sve stiže na pozornicu osvojiti žiri i publiku

Kroz osam audicijskih epizoda, dvanaesta sezona 'Supertalenta' predstavila je brojne izvanredne kandidate i donijela pet zlatnih gumbova. No, potraga za talentima još nije gotova! Pred nama su dvije preostale audicijske epizode pune iznenađenja i nastupa koji će nedjeljne večeri učiniti nezaboravnima.

Foto: Nova Tv

Nakon audicijskih epizoda, slijede i dva polufinala puna uzbudljivih nastupa, koja će dovesti do spektakularnog finala u Areni Zagreb, gdje će najbolji kandidati imati priliku pokazati svoje talente pred brojnom publikom, a samo će jedan postati pobjednik 12. sezone Supertalenta.

Na velikoj pozornici ove nedjelje predstavit će se Filip Bogdan, 16-godišnji zaljubljenik u gramofonske ploče i sve što miriše na ‘vintage’, koji priznaje da više voli pjevati stariju glazbu jer kroz nju najbolje može pokazati svoje osjećaje.

Iz Ukrajine stiže spektakularni Duo Parshyns koji uoči svog nastupa poručuju: 'Došli smo vas šokirati. Ovo što radimo je opasno i jako malo to ljudi radi'.

Foto: Nova Tv

U Guinnessovoj knjizi rekorda već imaju osobni rekord, a gledatelji će njihove akrobacije, na najvećoj visini dosad u 'Supertalentu', vidjeti već ove nedjelje. Neočekivan nastup donijet će Matea Stanović, talentirani 13-godišnjak koji će se predstaviti heklanjem. Koliko je ovaj talent zahtjevan, uvjerit će se i Martina Tomčić koja će mu se pridružiti u ovoj vještini.

Plesnim spektaklom predstavit će se Ivona Murk, dok će svoje pjevačke snove pokušati ostvariti Tomislav Tomaš. Ovaj građevinski radnik osjećajne duše, donosi autorsku ljubavnu pjesmu inspiriranu filmovima, a pjevački talent dolazi pokazati i simpatična medicinska sestra Bojana Krstić. Bhaskar, koji u Hrvatskoj živi već godinu dana podijelit će zabavne zgode iz Hrvatske koje je do sada doživio, a ovo mu je prvi javni stand up nastup.

Foto: Nova TV