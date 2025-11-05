Obavijesti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U Supertalent stiže pravo čudo od djeteta, sa samo 12 godina upisala je glazbenu akademiju
Foto: NOVATV

Ove nedjelje na rasporedu je novih jedanaest kandidata koji će pokušati osvojiti žiri svojim nastupima, a to će zasigurno poći za rukom mladoj violinistici Patriciji Avšić (16) koja već neko vrijeme u Beču 'brusi zanat'

Audicijski put Supertalenta već je prošao pola puta, ali uz sve što smo dosad vidjeli, jedno je jasno – pravih iznenađenja nikad ne nedostaje! Gledatelji su kroz šest audicijskih epizoda imali priliku upoznati iznimne kandidate i svjedočiti nezaboravnim nastupima. Do sada su pod svjetlima pozornice zasjali mnogi, a četiri nastupa već su zaslužila najpoželjniju nagradu, zlatni gumb. Ove nedjelje na rasporedu je novih jedanaest kandidata koji će pokušati osvojiti žiri svojim nastupima. 

Iz Njemačke, a srcem iz Kine, u novu epizodu stiže Kai Hou. Kaskader i akrobat odrastao je uz Jackieja Chana i Brucea Leeja, koji su inspirirali njegov životni put, a za svoju audicijsku točku pripremio je pravu dozu adrenalina.

Foto: NOVATV

Plesom će se predstaviti mlade djevojke iz grupe Clique, a osim njih, svoju nesvakidašnju plesnu točku donosi i kandidatkinja Veronika. Priču punu emocije na pozornici će prenijeti Polina Lampiha iz Ukrajine. Zbog rata je morala s roditeljima preseliti iz svog doma i živjeti u kamionu, gdje je vježbala svoj talent, ali nikad nije odustala od svog sna. S puno nade i malo treme, ove nedjelje nastupat će u ulozi zračne akrobatkinje.

NIJE PROŠLA DALJE Ovaj nastup je podijelio žiri u Supertalentu: 'Bilo je dobro, ali to nije to. Nešto je tu falilo...'
Ovaj nastup je podijelio žiri u Supertalentu: 'Bilo je dobro, ali to nije to. Nešto je tu falilo...'

U sedmu epizodu, po svoju novu šansu stižu čak dva povratnika. Petar Černov ranije je osvojio gledatelje svojim hitom „Pidžama“, a sada se ovaj „majstor za jaja“ vraća s novim nastavkom: „Pidžama 2“. Za novu audiciju pripremio je puno humora, šarma i ludosti, jer Petar, kako kaže, ove godine donosi nešto „nesvakidašnje“.

Stari znanac August Popijač vraća se s novom plesnom točkom punom iznenađenja. Za svoju audiciju najavljuje da će biti dovoljno svjetla, čak i ako „Martini padne mrak na oči“. 

Foto: NOVATV

Svoje mjesto pod reflektorima zauzet će i mlada violinistica Patricija Avšić. Ima tek šesnaest godina, a već studira u Beču. Bez trunke treme, pokazat će zašto je njezin talent poseban. Iz Estonije dolazi Ranno Tamm, pjevač dubokog glasa i širokog raspona, koji priznaje da ga trema uvijek malo savlada, ali i da bez nje nema pravog nastupa.

Osim njega, još dva kandidata pjesmom će pokušati osvojiti žiri, a što nas sve očekuje, tko će proći dalje, a čije će nastupe zacrveniti „iksevi“, ne propustite u novoj epizodi ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV! 

