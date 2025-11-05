Ove nedjelje na rasporedu je novih jedanaest kandidata koji će pokušati osvojiti žiri svojim nastupima, a to će zasigurno poći za rukom mladoj violinistici Patriciji Avšić (16) koja već neko vrijeme u Beču 'brusi zanat'
U Supertalent stiže pravo čudo od djeteta, sa samo 12 godina upisala je glazbenu akademiju
Audicijski put Supertalenta već je prošao pola puta, ali uz sve što smo dosad vidjeli, jedno je jasno – pravih iznenađenja nikad ne nedostaje! Gledatelji su kroz šest audicijskih epizoda imali priliku upoznati iznimne kandidate i svjedočiti nezaboravnim nastupima. Do sada su pod svjetlima pozornice zasjali mnogi, a četiri nastupa već su zaslužila najpoželjniju nagradu, zlatni gumb. Ove nedjelje na rasporedu je novih jedanaest kandidata koji će pokušati osvojiti žiri svojim nastupima.
Iz Njemačke, a srcem iz Kine, u novu epizodu stiže Kai Hou. Kaskader i akrobat odrastao je uz Jackieja Chana i Brucea Leeja, koji su inspirirali njegov životni put, a za svoju audicijsku točku pripremio je pravu dozu adrenalina.
Plesom će se predstaviti mlade djevojke iz grupe Clique, a osim njih, svoju nesvakidašnju plesnu točku donosi i kandidatkinja Veronika. Priču punu emocije na pozornici će prenijeti Polina Lampiha iz Ukrajine. Zbog rata je morala s roditeljima preseliti iz svog doma i živjeti u kamionu, gdje je vježbala svoj talent, ali nikad nije odustala od svog sna. S puno nade i malo treme, ove nedjelje nastupat će u ulozi zračne akrobatkinje.
U sedmu epizodu, po svoju novu šansu stižu čak dva povratnika. Petar Černov ranije je osvojio gledatelje svojim hitom „Pidžama“, a sada se ovaj „majstor za jaja“ vraća s novim nastavkom: „Pidžama 2“. Za novu audiciju pripremio je puno humora, šarma i ludosti, jer Petar, kako kaže, ove godine donosi nešto „nesvakidašnje“.
Stari znanac August Popijač vraća se s novom plesnom točkom punom iznenađenja. Za svoju audiciju najavljuje da će biti dovoljno svjetla, čak i ako „Martini padne mrak na oči“.
Svoje mjesto pod reflektorima zauzet će i mlada violinistica Patricija Avšić. Ima tek šesnaest godina, a već studira u Beču. Bez trunke treme, pokazat će zašto je njezin talent poseban. Iz Estonije dolazi Ranno Tamm, pjevač dubokog glasa i širokog raspona, koji priznaje da ga trema uvijek malo savlada, ali i da bez nje nema pravog nastupa.
Osim njega, još dva kandidata pjesmom će pokušati osvojiti žiri, a što nas sve očekuje, tko će proći dalje, a čije će nastupe zacrveniti „iksevi“, ne propustite u novoj epizodi ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV!
