Obavijesti

Show

Komentari 0
NITKO NIJE ZAŠTIĆEN

U Survivoru nijedna prednost više nije sigurna: 'Bit će cirkus'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: rtl

Psihološka izdržljivost imat će ključnu ulogu. Umor će biti sve izraženiji, a pritisak eliminacijskih borbi ostavit će trag na svakom natjecatelju

Admiral

Nakon dramatičnog preokreta na poligonu u kojem je zeleni tim od 1:4 stigao do pobjede 5:4, jasno je da više nijedna prednost nije sigurna. U takvim okolnostima presuđivat će ne samo snaga i izdržljivost, nego i sposobnost donošenja odluka onda kada je pritisak najveći.

Natjecatelje Survivora čeka fizički vrlo teška igra. „Mislim da će biti cirkus“, reći će Paula. Napetost će rasti kako se igra bude približavala sredini, a prostor za pogreške gotovo će nestati. Svaka odluka, svaki potez i svako povjerenje imat će težinu koja može odrediti daljnji tijek natjecanja.

Foto: rtl

U oba plemena sve će više dolaziti do izražaja strategija i oprez. „Borit ću se do srži, do kosti, dok krvi“, istaknut će Stefan kojeg zeleno pleme pokušava izbaciti iz tima. Kandidati će pažljivo birati kome će vjerovati, dok će se stare sumnje i neriješeni sukobi postupno vraćati na površinu. U zelenom plemenu sve će se jasnije nazirati potencijalne podjele, dok će žuto pleme nastaviti tražiti stabilnost unatoč učestalim nominacijama pojedinih članova.

Psihološka izdržljivost imat će ključnu ulogu. Umor će biti sve izraženiji, a pritisak eliminacijskih borbi ostavit će trag na svakom natjecatelju. Prednost će imati oni koji uspiju zadržati mirnoću i fokus, osobito oni s iskustvom povratka iz eliminacija poput Stipe, koji će konstatirati: „Neki su od starta bili spremni vrlo vjerojatno sve zapaliti kako bi došli do cilja. Takvih je sada ostala većina.“

Foto: rtl

Dodatnu neizvjesnost donijet će činjenica da više neće biti zaštićenih. Svi će biti jednako izloženi izglasavanju, što će potaknuti još intenzivnije taktičko razmišljanje i sklapanje saveza, a kako će se odviti novi izazovi u Survivoru ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026