U Švedskoj se prate kladionice za Eurosong, tim Baby Lasagne: 'Mi nastavljamo kao i do sada'

Hrvatski predstavnik na Eurosongu, Baby Lasagna, danas je ponovno zasjeo na prvo mjesto na eurovizijskim kladionicama, a kako doznajemo u Švedskoj se pomno prate kladionice koje prikazuju koliko koji predstavnik ima šanse za pobjedu. Ipak, naš tim s Lasagnom time se niti malo ne opterećuje.

'Nastavljamo raditi jako'

- To je sada trenutno stanje, koje se još može promijeniti. Mi nastavljamo kako smo i do sada, raditi jako i davati sve od sebe - kaže nam Krešimir Šustić, koji je glavni za odnose s javnošću u timu Marka Purišića.

Naš predstavnik i kolege koji s njim nastupaju zasluženo su uzeli dan odmora od svijetla reflektora. U utorak je za njih najuzbudljiviji, ali i najstresniji dan jer će oči javnosti biti uprte u njih s nadom da će Hrvatsku odvesti do finala glazbenog natjecanja.

Second Rehearsal: 🇮🇸 Iceland / Hera Björk - Scared of Heights | Foto: ALMA BENGTSSON; Alma Bengtsson

Zasjeo je na prvo mjesto

Prisjetimo se, Baby Lasagna trenutačno ima čak 23 posto šanse za pobjedu te mu je ovo najveći postotak dosad. Na prvom je mjestu bio od kraja veljače do kraja ožujka, a onda je 31 dan bio na drugom mjestu. Na drugom je mjestu Švicarska, koja je do nedavno imala i do 26 posto šanse za pobjedu, a sada ima 18 posto. Ukrajinske predstavnice digle su se s četvrtog na treće mjesto te im se predviđa 14 posto šanse za pobjedu.

Pljušte reakcije

Nakon što je naš predstavnik zasjeo na prvo mjesto počele su pljuštati i brojne reakcije fanova.

- Ovo je naš pobjednik - samo je jedan od brojnih komentara na društvenim mrežama.

🇭🇷 Croatia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim | Foto: Sarah Louise Bennett