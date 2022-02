U tijeku su posljednje pripreme za ovogodišnju Doru koja će održati danas u 20 sati u dvorani 'Marino Cvetković' u Opatiji. Od petka vlada posebna euforija. Pripremaju se izvođači, ali i voditelji. Nestrpljivost raste. Svi čekaju svoj trenutak kada će zablistati na pozornici te očarati svojim pjesmama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vidimo se Dora, ljubav - napisala je Elegović uz fotografiju koju je objavila na Instagramu.

Mila (51) će danas nastupiti prva s pjesmom 'Ljubav'. Samopouzdana pjevačica spremna je uhvatiti se u koštac te svima pokazati što zna. Dosada se borila s različitim predrasudama zbog svog, kako je i sama rekla, piskutavog glasa, no to ju nije obeshrabrilo. Prijavila se na Doru te je u jednom trenutku potpuno zaboravila na to.

- Zvao me moj dobri prijatelj Ivica Skoko i rekao da šiva haljinu za nastup na Dori. Meni ništa nije bilo jasno, a onda mi je on objasnio da su objavili imena kandidata te da sam ja među njima - ispričala nam je Mila nedavno.

Nema nikakvih očekivanja, ali stvarno se veseli nastupu. No, vesele se i gledatelji na malim ekranima koji će ove godine prvi puta moći glasati i za najbolji styling. Najbolje odjevenom izvođaču ovogodišnje Dore pripast će modna nagrada Looksy, najavio je portal Eurosong.hr.

- Uspješna zbog njih - napisala je Ella Orešković uz fotografiju koju je objavila na Instagramu.

Ella (22) danas će nastupiti 12. po redu s pjesmom 'If you Walk away'. Ovo će joj ujedno biti i drugi nastup. Na prošlogodišnjoj Dori predstavila se pjesmom 'Come this Way' i zauzela deveto mjesto. Hoće li ove godine imati više sreće, tek ćemo vidjeti. No, otkrila je kako će barem biti samopouzdanija jer će oko sebe imati plesače. Manje će biti i fokusirana na stres prije nastupa.

- Iskreno, najveća trema mi je zbog medijske pažnje, no vjerujem kako će to proći - rekla je Ella, te najavila da je njezina nova pjesma 'If You Go Away' drugačija i brža od prošlogodišnje - izjavila je nedavno za RTL.

- Spremni za sutra - napisala je Mia Negovetić uz fotografiju koju je objavila na Instagram Storyju.



Mia (19) nastupit će druga po redu s pjesmom 'Forgive me (oprosti)'. Ovo će joj biti već treći nastup na Dori. Prošle godine osvojila je treće mjesto s pjesmom 'She's Like A Dream', a godinu prije s pjesmom 'When it Comes to You'. Njezino se ime našlo među favoritima, no Mia se svejedno ničemu ne nada. Ide se zabaviti i upoznati nove kolege.

- S jedne strane sam jako sretna zato što je publika prepoznala moju pjesmu, a s druge strane ne želim nikoga razočarati. Zato se nikada ne nadam ničemu, idem se zabaviti i upoznati nove kolege - ispričala je Negovetić za Tportal.

Izvođač Marko Bošnjak (18) dao je mali posjetnik da će nastupiti treći po redu. Naime, podijelio je 'karticu' sa svojim imenom i prezimenom, rednim brojem nastupa te pjesmom koju će izvesti. Marku će ovo biti prvi nastup na Dori, a izvesti će pjesmu 'Moli za nas'. Već je sada veliki favorit, a proslavio se pobjedom u showu 'Pinkove Zvezdice'.

- Spreman sam i na pozitivne i na negativne reakcije. Planiram svaku konstruktivnu kritiku uvažiti, svaku pohvalu i dobar komentar osjetiti i pretvoriti u motivaciju za daljnji rad. Negativnih komentara uvijek je bilo i bit će, a ono što je moja dužnost jest da se fokusiram na rad na sebi i svojoj glazbi tako da me negativni komentari pretjerano ne brinu - izjavio je u nedavnom intervjuu za Večernji list.

- Posljednje pripreme u tijeku - napisala je Tina Vukov uz fotografiju koju je objavila na Instagram Storyju.

Tina (33) nastupit će sedma po redu s pjesmom 'Hide out'. Ovo će joj biti peti nastup na Dori. Prvi put nastupala je 2004. sa Matijom Dedić i pjesmom 'Tuga dolazi kasnije' zatim 2006., s pjesmom 'II Treno per Genova', 2007. s pjesmom 'Tata' i posljednji put 2012., s pjesmom 'Još samo večeras'. Nije se planirala prijaviti, no kada je vidjela prijavu, pomislila je zašto ne kada već ima super pjesmu.

- Ne mogu naprijed govoriti, ne želim unaprijed govoriti o ishodu, nadam se da ću najbolje moguće prezentirat svoju pjesmu i da će se svidjeti publici - izjavila je nedavno u predstavljanju za Doru na HRT-u.

Jessica Atlić-McColgan, poznatija kao Jessa (22), podijelila je niz objava na storyju kao podsjetnik da će danas nastupiti četvrta po redu s pjesmom 'My next mistake'.

Jessici će ovo biti prvi nastup na Dori, a javnosti je već poznata i po pobjedi u showu 'Zvijezde'. Uslijed fakultetskih obveza potpuno je zaboravila kada će izaći rezultati tko je prošao na Doru, tako da kada ju je producent nazvao i rekao joj sretnu vijest nije mogla vjerovati. Jako je uzbuđena zbog svog nastupa.

- Najviše se veselim samom nastupu. Imati čast stati na pozornicu Dore i otpjevati svoju autorsku pjesmu - izjavila je u predstavljanju za Doru na HRT-u.

Osim svih prethodno nabrojanih, nastupiti će još: pjevačica Zdenka Kovačiček s pjesmom 'Stay on the Bright Side', Roko Vušković s pjesmom 'Malo kasnije', Bernarda Brunović s pjesmom 'Here for love', Eric Vidović s pjesmom 'I found you', Tomislav Marić, poznatiji kao ToMa, s pjesmom 'In the Darkness', Elis Lovrić s pjesmom 'No War' te Tia Miljanović s pjesmom 'Voli me do neba'.