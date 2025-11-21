Obavijesti

LIJEPA ZADRANKA

U top 12 nije ušla, ali evo što je slušala Laura Gnjatović prije velikog izlaska na pozornicu...

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Instagram

Laura je na Instagram Storyju podijelila jednu zanimljivost i otkrila koju pjesmu je slušala dok se pripremala za izlazak na pozornicu, a radi se o pjesmi 'Vino noći' koju izvodi vrlo popularni i veliki Neno Belan

Laura Gnjatović, hrvatska kandidatkinja na izboru za 'Miss Universe' 2025, uspjela se plasirati među 30 najboljih natjecateljica. Na društvenim mrežama podijelila je s pratiteljima nekoliko trenutaka s velike finalne večeri. Usto, na Instagram Storyju otkrila je i jednu zanimljivost. Naime, dok se pripremala za izlazak na pozornicu, slušala je pjesmu 'Vino noći' koju izvodi Neno Belan

- Mogu li sa slušalicama na stage pliiiiz? - našalila se Laura, pružajući fanovima uvid u svoje pripreme. 

Foto: Instagram

Inače, Laura je bila jedna od najkomentiranijih hrvatskih ljepotica aktualne generacije. Nedavno je otputovala u Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za 'Miss Universe 2025'. Mlada Zadranka pistom je prošetala nekoliko puta prije samog finala, a najviše pažnje privukla je u večernjoj haljini u kojoj je mnoge podsjetila na legendarnu Jessicu Rabbit.

Natjecanje je, međutim, obilježio i niz kontroverzi. Jedna od natjecateljica demonstrativno je napustila pripreme na Tajlandu nakon što ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao, a svi su mediji pratili svaki njezin korak. Također, neki od sudaca povukli su i ostavku. Usto, pred samo finale, tri su natjecateljice završile trovanjem hrane. 

Podsjetimo, Laura, koja je privukla veliku pažnju brojnih obožavatelja, bila je favoritkinja za prestižnu titulu. Ipak, na 74. izboru za 'Miss Universe 2025'. pobjedu je odnijela Miss Meksika, Fátima Bosch. Prvom pratiljom proglašena je Miss Tajlanda, dok su u top 5 ušle i predstavnice Filipina, Venezuele i Obale Bjelokosti.

74th Miss Universe pageant in Bangkok
Foto: Chalinee Thirasupa

