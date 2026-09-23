U 'Večeri za 5' kuha kći čuvenog hrvatskog kemičara: 'Moj je tata bio najbolji lik na svijetu'

Uspješna kiparica i kći pokojnog hrvatskog kemičara Franje Kajfeža, kuha ovog tjedna u showu 'Večera za 5'. Alana Kajfež (35) otkrila je kako je upravo tata prepoznao njen talent i poticao ju da krene umjetničkim putem, piše RTL. Tijekom predstavljanja, Alana je pokazala fotografije iz djetinjstva na kojima je s ocem, čovjekom koji je iza sebe ostavio desetke patenata te značajan trag u području kemije i farmacije. Tata je njen talent prepoznao još dok je Alana bila djevojčica te ju poticao da ga razvija.

- Napravio je puno dobrih stvari za svijet, u medicini, farmaciji i kemiji. Ali ja sam ga znala kao svog oca koji je bio najbolji lik na svijetu - rekla je Alana.