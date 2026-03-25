U Večeri za 5 kuha Mario: 'Neka nas iznenadi svojim jelovnikom'

Treći dan zagrebačkog tjedna 'Večere za 5' za Daniru, Ines, Macieja i Mateja kuhat će 24-godišnji Zadranin Mario Tomas. Influencer i pjevač smatra se kreativnom dušom, rado slika, piše poeziju, a piše i knjigu o anksioznosti i utjecaju društvenih mreža na mlade.

Foto: rtl

„Najviše volim glazbu jer kroz pjesmu osjetim emociju. Zadnjih par mjeseci počeo sam nastupati i po klubovima i to se ne može opisati, ta povezanost s publikom“, kaže Mario, koji inspiraciju za svoju glazbu, ali i pisanje općenito crpi iz vlastitih iskustava.

„Svoj stil kuhanja bih opisao kao dinamičan, stresan i lijep“, kaže Mario koji u kuhanju također uživa jer ga također smatra oblikom kreativnog izražavanja.

Foto: rtl

„Od mladog superstara očekujem glamurozni jelovnik, neka nas iznenadi“, komentirat će fitness trener Matej, a Ines priznati kako je skeptična i kako ne smatra da će Mario napraviti dobru večeru. Danira, pak, smatra da će sve proći u najboljem redu, kao i Maciej.

Današnji domaćin ekipi će pripremiti predjelo naziva 'Vrtna tajna', glavno jelo 'Simfonija mesa' te desert 'Snježna bajka'.

Foto: rtl

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas na RTL-u od 17.50. Epizoda je dostupna na i na platformi Voyo.