U Večeri za 5 kuha Ukrajinka Olga: 'Volim uživati u životu!'

Ukrajinka Olga otvorit će drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Dolazi iz Jadranova, gdje živi već više od 10 godina. U Ukrajini je radila kao prevoditeljica, a dugi niz godina radila je i na kruzeru, gdje je upoznala supruga. Trenutačno se bavi turizmom, a u slobodno vrijeme kuha i ide na ples. Ljubav prema kuhinji Olga baštini od svoje majke i najviše voli spremati deserte. Sklona je i eksperimentiranju, posebno s azijskom kuhinjom.

"Opuštena sam, volim uživati u životu, zabavljati se, volim kada je sve lijepo i veselo", predstavila se Olga. Prošla je cijeli svijet tijekom rada na kruzeru, a u kuhinju se zaljubila zbog ljubavi prema kuharu iz Hrvatske! "Tako sam došla u Hrvatsku! Tada sam znala skuhati samo omlet", objasnila je Olga. Gosti su otkrili da od nje očekuju puno.

Uskoro je predstavila i svoj jelovnik - predjelo naziva 'Venecijanski festival', glavno jelo koje je nazvala 'Aljaška avantura' te desert 'Francuski poljubac'. Pripravu večere započela je radom na desertu. "Vjerujem da ona nešto zna", komentirao je domaćicu Lučano. "To bi mogao biti jedan dobar crème brûlée", zaključio je. "Možda će to biti nešto tipično ukrajinsko", zaključio je, pak, Sebastian.

Glavno jelo naziva 'Aljaška avantura' skrivalo je, pak, losos. "To bi mogla biti riba, možda losos, bakalar...", pretpostavila je Gordana. "Ima dobar potencijal", dodao je Sebastian kojem se svidio popis namirnica za glavno jelo. Za kraj, Olga je spravila 'Venecijanski festival'. To jelo je Olga sama kreirala tijekom boravka i života u Veneciji. "To će sigurno biti nešto šareno", zaključio je Sebastian.

