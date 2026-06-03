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SREDINOM LIPNJA

U Zagreb stiže Arthur Samuel Joseph: Radio je s Angelinom Jolie, sportskim ikonama...

Piše 24sata,
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U Zagreb stiže Arthur Samuel Joseph: Radio je s Angelinom Jolie, sportskim ikonama...
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Foto: promo

Riječ o čovjeku iz sjene koji je oblikovao glasove i nastupe nekih od najutjecajnijih ljudi današnjice. Kroz njegov su trening prošli biznis lideri, zvijezde...

Admiral

U Zagreb sredinom lipnja premijerno stiže Arthur Samuel Joseph, vodeći svjetski autoritet za lidersku komunikaciju, Executive Presence i utemeljitelj revolucionarne Vocal Awareness™ metode. Ovaj ekskluzivni dvodnevni Masterclass održat će se uživo 13. i 14. lipnja 2026. u Zagrebu, uz osiguran online prijenos uživo za sudionike iz cijelog svijeta.

Foto: promo

Riječ o čovjeku iz sjene koji je oblikovao glasove i nastupe nekih od najutjecajnijih ljudi današnjice. Kroz njegov su trening prošli biznis lideri, zvijezde kao što su Angelina Jolie, Sean Connery, Pierce Brosnan, motivacijski govornici poput Tonyja Robbinsa, ali i sportske ikone među kojima su čak 33 člana NFL Kuće slavnih te NBA legende poput Magic Johnsona, Kobe Bryanta i Dwyanea Wadea. 

Arthur Samuel Joseph dolazi u Hrvatsku kako bi domaćim menadžerima, poduzetnicima, sportašima i javnim osobama prenio znanje o tome kako ovladati komunikacijom pod najvećim pritiskom, izgraditi nepokolebljiv autoritet i upravljati sastancima visokog uloga.

Foto: promo

S obzirom na ekskluzivnost formata, kapacitet dvorane uživo strogo je ograničen na samo 100 sudionika, navode organizatori. Ulaznice za dvoranu i streaming su dostupne na Entrio.hr

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