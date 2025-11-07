U Zagrebu će se uskoro održati 'Human Rights Film Festival'

Posvećen ljudskopravaškim temama i autorskom filmu Human Rights Film Festival (HRFF), koji će se održati od 1. do 7. prosinca u Kinu Kinoteka, Dokukinu KIC te mikro-kinu MaMa, donosi dvadesetak igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova koji su obilježili tekuću godinu.

'Selekcijom aktualnih radova autorica i autora diljem svijeta koji kroz različite forme preispituju neuralgične točke današnjeg društva na globalnoj i lokalnoj razini, ali i vlastitim identitetom i djelovanjem, HRFF odašilje jasnu poruku o nužnosti održivosti prava na umjetnost, kulturu, festival i film', poručuju s festivala.

Najavljuju da će, ovogodišnji festival privremeno ugostiti kolege iz beogradskog Studentskog kulturnog centra u egzilu (SKC u egzilu) uz filmski i diskurzivni program koji će se reflektirati na aktualnu društveno-političku situaciju u Srbiji.

Festival i u 23. izdanju nastavlja podupirati rad najznačajnijih autorica i autora nezavisnog filma koji koketiraju s različitim filmskim formama, poetikama i estetikama, te ove godine prikazuje aktualne naslove Kelly Reichardt, Paola Sorrentina, Lava Diaza, Kamala Aljafarija, Bena Riversa i mnogih drugih.

Foto: YouTube

Premijerno će biti prikazan novi film jednog od današnjih najvažnijih talijanskih redatelja, Paola Sorrentina. Film 'La Grazia', koji je otvorio ovogodišnji Venecijanski filmski festival. U glavnoj ulozi nastupa Toni Servillo, u njihovoj sedmoj suradnji dosad.

Film govori o imaginarnom predsjedniku Italije Marianu De Santisu, prakticirajućem katoliku i iskusnom pravniku, koji se nalazi u dilemi treba li potpisati zakon kojim se legalizira eutanazija, a u isto vrijeme mora razmotriti molbe za pomilovanje dviju osoba koje su ubile svoje partnere.

Nakon prošlogodišnje retrospektive s osam filmova palestinskog redatelja i producenta Kamala Aljafarija, HRFF predstavlja njegov najnoviji film 'With Hasan in Gaza', dokumentarac koji je nastao tako što je autor počeo bilježiti potragu za muškarcem s kojim je bio zatvoren u Gazi 1989.

Aljafari, koji će biti gost zagrebačkog festivala, rekao je kako je to film o katastrofi, kao i poeziji koja se opire, a nazvao ga je 'posvetom Gazi i njenim stanovnicima, svemu što je izbrisano i što mu se vratilo u ovom alarmantnom trenutku palestinska postojanja ili ne-postojanja'.

U programu je i novi film mađarskog redatelja i scenarista Lászla Nemesa, čiji je prvijenac 'Saulov sin' postigao impozantan uspjeh - Grand Prix i nagrada FIPRESCI u Cannesu 2015. te Zlatni globus i Oscar za najbolji strani film.

Foto: YouTube

Festivalu prikazuje njegovo novo ostvarenje, 'Orphan', povijesna drama o posljedicama mađarskog ustanka protiv komunističkog režima u Budimpešti, koja je svjetsku premijeru imala na Mostri i mađarski je kandidat za Oscara.

Radnja je smještena u 1957. godinu, nakon ustanka protiv komunističkog režima u Budimpešti, kada mladi dječak otkriva istinu o preživljavanju svoje majke u prethodnom svjetskom ratu.

Pored filmskog, festival uključuje i popratni, diskurzivni program kojemu je cilj otvoriti aktualne društveno političke teme.

Festival se održava u organizaciji Multimedijalnog instituta (MaMa) i Udruženja za razvoj kulture 'URK' (Močvara). Ulaz je besplatan, uz prethodno preuzimanje ulaznica na blagajnama kina.