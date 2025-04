U Zagrebu održana premijera dokumentarno-igranog filma 'Kralj Tomislav' Večernjeg lista

Svečana premijera dokumentarno-igranog filma 'Kralj Tomislav' održana je večeras u zagrebačkom Branimir Mingle mallu. Riječ je o prvom filmu koji prikazuje život i krunidbu kralja Tomislava u šest scena te koji je sniman posljednje dvije godine, a njegov je redatelj ujedno i glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić.

Zagreb: Premijera filma Večernjeg lista "Kralj Tomislav" | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Film, koji će simbolično biti predstavljen u godini obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevtsva, prikazuje Tomislavovu krunidbu, život na dvoru, bitku Hrvata protiv Bugara, Tomislavovu mornaricu, ali i život seljaka u to vrijeme, te Crkveni sabor u Splitu 925. godine.

U ulozi glavnog naratora filma našao se glumac Dragan Despot, a povijesne su činjenice pred kamerom ispričali stručnjaci Ante Nazor, Hana Breko Kustura, Hrvoje Gračanin, Ivan Majnarić, Jonathan Shepard, Josip Bratulić, Josip Dukić, Ludwig Steindorff, Mario Jareb, Mario Šlaus i Neven Budak.

Urednik Večernjakove Nedjelje Robert Bubalo dobio je glavnu ulogu kralja Tomislava, njegov kancelar i čovjek od povjerenja, ujedno i benediktinski svećenik postao je direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš, Grgura Ninskog glumio je art direktor Večernjaka Zoran Birman, a kneza Zahariju urednik vanjske politike Antonio Mandir. Direktor fotografije je Matej Pavelić, a autor glazbe Matej Meštrović, koji će svoje glazbeno djelo posvećeno kralju Tomislavu postaviti u Carnegie Hallu u New Yorku.

- Malo sam uzbuđen. Ovo je veliki dan za Večernji list, ponosni smo da smo uspjeli napraviti ovo 100 posto u Večernjakovoj produkciji. Iznimno sam ponosan na to, pokazujemo kako se možemo brzo mijenjati. Inspiracija za prču došla je tako što se slavi 1100 godina od krunidbe kralja Tomislava i došli smo do zaključka da bi se trebali okušati u ovoj priči. Ova priča nije potpuno jasna, ima kontroverzi, ali to nam je bio još veći poticaj - osvrnuo se na sam film glavni urednik Večernjeg lista, Dražen Klarić.

Na premijeri su bile brojni poznati poput gradonačelnika Tomislava Tomaševića, pjevačice Mije Dimšić, pisca i predsjednika Matice Hrvatske Miro Gavran, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i drugih.

- Tomislav je prvi hrvatski kralj, povezao je Hrvatsku, dobio priznanje od pape, povezao plemstvo, vojsku, važan je za hrvatsku povijest. Siguran sam da će film objektivno prikazati sve događaje, znam da je sudjelovalo puno znanstvenika - rekao je predsjednik Sabora Jandroković.

- Ova premijera najbolji je dokaz snage i vrijednosti Večernjeg lista. Pokazali smo da možemo napraviti čuda - poručila je direktorica Večernjeg lista Anamaria Todorić.

Film je dočekan s odobravanjem publike i stručne javnosti, a njegov pristup povijesnoj temi pohvaljen je kao suvremen i emocionalno angažiran.

- Oduševljen sam! Film je znanstveno utemeljen, a igrane scene su zaista fascinantne. Sat vremena prođe u trenu. Kralj Tomislav je povijesno vrlo popularna ličnost, a opet znamo premalo o njemu i njegovu vremenu. Upravo zato ovakav film na popularan način približava povijest široj publici. Takvim pristupom trebali bismo današnjim generacijama prenijeti i druge važne povijesne događaje - poručio je profesor i komunikacijski stručnjak Božo Skoko.