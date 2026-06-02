U Zagrebu počinje klasika pod vedrim nebom: Sve što trebate znati o novom Zagreb Classicu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld su predstavili ovogodišnje izdanje ljetne kulturne manifestacije Zagreb Classic, a ona će se održavati od 19. lipnja do 3. srpnja. Bienenfeld je naglasila da će ovogodišnji festival trajati najduže dosad te da su ga još dodatno obogatili raznovrsnim glazbenim sadržajem koji će oduševiti publiku.

Zagreb: Predstavljen program festivala Zagreb Classic | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- To je najduži Zagreb Classic dosad jer imamo čak devet koncerata, a i poseban koncert - dječji program. Bit će četiri koncerta Zagrebačke filharmonije za početak, a završavamo programom 'Golden Age' HNK-a.Uz sjajne soliste, gledat ćemo naše proslavljene zborove i orkestre - rekla je. Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije istaknuo je da njegov orkestar od 2016. godine sudjeluje na svakom izdanju festivala.

Bach na originalan način

- Ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone. Na koncertu otvorenja će prvi put dirigirati naš šef dirigent uoči svoje posljednje sezone u Zagrebačkoj filharmoniji, a s nama će nastupiti iranski pijanist Ramin Bahrami, jedan od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Bacha - rekao je Fak.

Zagreb Classic, Sjaj Mediterana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL- ilustrativna fotografija

Novost festivala je i nova lokacija za koncert, a to će biti u parku Zrinjevac, u Glazbenom paviljonu. Koncert je namijenjen najmlađoj publici. Moći ćemo uživati u glazbi talijanskog ansambla koji svira na malim instrumentima i igračkama, a djeca će moći doći na binu, svirati i upoznati se s glazbenicima.

Čarobnjaci harmonike, trube, violine...

Tijekom devet festivalskih večeri publici će se predstaviti i vrhunski solisti poput pijanistice Poline Osetinskaye, ambasador harmonike Richard Galliano, violinistica Liya Petrova, trubačka diva Matilda Lloyd te američke operne zvijezde Erin Morley i Lawrence Brownlee, potvrđujući Zagreb Classic kao jedno od najvažnijih događaja na otvorenom u ovom dijelu Europe.

Simfonijski orkestar HRT-a će pak ponuditi večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka pod imenom Zavodnici i ljubavnici.

Zagreb Classic, Sjaj Mediterana | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL- ilustrativna fotografija

- U 18. stoljeću postojalo je nešto što se zove 'opasne veze', a danas mi to zovemo toksičnim odnosima. Bit će tu čitava plejada raznih zavodnika i ljubavnika poput Don Giovannija i Carmen - rekla je Ivana Kocelj, rukovoditeljica Radne jedinice Glazba na HRT-u.

Privilegij i poklon

Gradonačelnik Tomašević rekao je da on sigurno dolazi, kao i svake godine.

- Znam da je Zagreb Classic jedan od najdražih događaja ne samo Zagrepčanima nego i brojnim turistima koji dolaze samo zbog festivala. Radi se o tome da je vrhunska klasična glazba pod otvorenim nebom besplatna i to je privilegij i poklon. I upravo je to naša vizija kulture koja je dostupna i otvorena svima. Ono što me još dodatno veseli je to što ljudi na taj festival dolaze opušteni, ponesu dekice koje stave na travu, povedu kućne ljubimce, hranu, piće i jednostavno uživaju - rekao je gradonačelnik.