U Zagrebu prvi put predstavlja svoj film: 'Grad me oduševio, posebno su mi zanimljivi ljudi'

Suresh Eriyat, poznati indijski animator koji se smatra pionirom moderne animacije u Indiji, stigao je na Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb sa svojim kratkim filmom Croak Show, koji se natječe u kategoriji kratkog filma.

Suresh je rođen 1973. u Indiji, a diplomirao je 1997. na prestižnom Nacionalnom institutu za dizajn u Ahmedabadu sa specijalizacijom iz komunikacijskog dizajna. Od tada neumorno radi u animaciji. U ranoj, zahtjevnoj fazi razvoja žanra u Indiji, Eriyat je 1998. pokrenuo studio Famous House of Animation. Taj pothvat bio je prekretnica koja mu je omogućila realizaciju brojnih reklama, kratkih filmova i glazbenih spotova. Iznjedrio je mnoge prvence, donio nacionalno i međunarodno priznanje te promijenio način na koji ljudi u Indiji doživljavaju animaciju. Zatim je 11 godina kasnije sa suprugom Nilimom osnovao Studio Eeksaurus, jedan od najuglednijih i najinovativnijih animacijskih studija u Indiji.

Ovo mu je prvi put u Zagrebu, te je tom prilikom dao intervju za 24sata u kojem je otkrio zanimljivosti iza filma koji predstavlja publici u hrvatskoj metropoli, a govorio nam je i o dojmovima koje je stekao o našoj zemlji i ljudima, s obzirom na to da je prije nekoliko godina posjetio Hrvatsku, kada je boravio na našoj obali.

'Posebno me zanimaju ljudi u Zagrebu, vrlo su srdačni i otvoreni'

- Puno mi znači što je "Croak Show" uvršten u glavnu konkurenciju kratkometražnog filma na Animafestu Zagreb 2025. Film se ovdje prikazuje prvi put – a posebno mi je drago jer sam prije sedam godina bio u Hrvatskoj, na festivalu u Šibeniku, gdje sam osvojio glavnu nagradu. Zatim sam posjetio i Zadar i mogu reći da sam bio oduševljen baš kao što me sad oduševio i Zagreb, podsjeća me na Beč i Prag. Posebno me zanimaju ljudi u Zagrebu, vrlo su srdačni i otvoreni. Dva ili tri puta nam se dogodilo da smo supruga i ja tražili nešto na ulici, i prišao nam je gospodin, a da ga nismo ni tražili za pomoć, i pitao nas što tražimo. Kad sam rekao da tražimo mjesto za ručak, čak je prošetao s nama da nam pokaže mjesto. Isto nam se dogodilo u Zadru prije nekoliko godina. Bilo je kasno kada smo sletjeli i tražili smo hotel, a prišao nam je stariji gospodin i sam nam ponudio pomoć, tako da mogu reći da su Hrvati jako srdačni i susretljivi, to mi se sviđa - rekao nam je Suresh.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Naglašava da je zagrebački Animafest vrlo važan festival i smatra da bi trebao dobiti još veću podršku.

- Takve platforme su ključne za mlade 'filmske stvaratelje' - pomažu u razvoju, razmjeni ideja i stvaraju prilike - rekao nam je.

A njegova ljubav prema animaciji započela je u mladosti.

- Dolazim iz Mumbaija, ali odrastao sam u malom gradu na jugu Indije - u Kerali. Odrastao sam okružen pričama koje mi je otac pričao – mitovima i legendama za koje nisam uvijek znao jesu li stvarne. Ali to je potaknulo moju znatiželju i želju da sam stvaram i pričam priče. Bio sam veliki obožavatelj stripova, poput Tintina i nekih lokalnih. Puno sam čitao. Volio sam promatrati ljude, promatrati njihove izraze lica i ponašanje – i iz toga bih odmah počeo stvarati likove i priče.

U "Croak Showu", na primjer, koristio sam žabe kao protagoniste – ali one su zapravo 'inspirirane' ljudima. Još uvijek puno crtam – pokušavam sve što vidim tijekom dana pretvoriti u vizualne priče. Već sam objavio knjigu 'Crtanje priča' na temelju svojih priča i ilustracija iz svakodnevnih promatranja - navodi.

'Počeo sam zamišljati žabe kao likove, kao ljude'

Priča iza filma, koji predstavlja publici u Zagrebu, posebno je zanimljiva.

- Tijekom pandemije morao sam provesti dva tjedna u izolaciji s obitelji u jednom odmaralištu u Kerali. Išli smo posjetiti roditelje, koji su stariji, pa smo morali biti u izolaciji dva tjedna ranije kako im ne bismo prenijeli Covid, u slučaju da ga imamo. Bili smo jedini gosti u tom odmaralištu tako da je vladala potpuna tišina, nije bilo prometa, tvornica nije radila, nije bilo buke iz poslovnih zgrada. Osoblje odmarališta kuhalo je samo za nas. Priroda je bila prekrasna, imali smo jezero s lopočima i budući da je bilo potpuno tiho, noću smo mogli čuti žabe - cijeli zbor. Kao da su osjetile slobodu i održale koncert. Zvuk je bio toliko intenzivan i ritmičan da mi je zvučao kao mjuzikl. Počeo sam ih zamišljati kao likove, kao ljude. Tu se rodila ideja za "Croak Show" - rekao nam je.

Indija je zemlja s 1,5 milijardi ljudi i stoga, dodaje, postoji ogroman broj priča i potencijala.

- Imamo masovno tržište koje još nije u potpunosti iskorišteno. Moja je želja da indijske priče dopru do svijeta - da publika izvan Indije vidi našu raznolikost, dubinu i jedinstveni narativni glas - kaže.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Kao jedan od pionira u animaciji, ističe da Indija nema dugu povijest animacije kao medija za pripovijedanje.

- Kad sam počeo raditi, animacija se uglavnom doživljavala kao tehnika, a ne kao umjetnička forma ili način pripovijedanja. Kad sam počeo eksperimentirati s miješanim medijima, ljudi su to stvarno prihvatili. Želio sam promijeniti percepciju da animacija mora biti samo za djecu ili smiješna - može biti ozbiljna, povezana sa stvarnim životom - kaže Suresh.

Jedan od njegovih najpoznatijih radova je kratki animirani film "Tokri" (Košara), koji priča priču o ocu i kćeri. Produkcija je trajala osam godina, a film je osvojio brojne nagrade, uključujući Nacionalnu filmsku nagradu u Indiji za najbolji animirani film. Također j prikazan i prepoznat na mnogim međunarodnim festivalima.

- Nitko nije očekivao da Indija može producirati tako složen i visokokvalitetan animirani film. "Tokri" je bio dokaz da to možemo. Film je prikazan na preko 110 festivala diljem svijeta i osvojio je više od 30 nagrada. Ima preko 10 milijuna pregleda na YouTubeu. Do tada su međunarodne tvrtke slale materijale u Indiju kako bi se animacija "jeftino" tehnički dovršila, bez 'ikakvih inputa' u priči. "Tokri" je pokazao da i mi možemo stvoriti snažan narativ - naglašava Suresh.

Njegove priče često prenose važne društvene poruke i istražuju teme poput obitelji, emocija i svakodnevnog života.

- Sve priče koje pričam dolaze iz srca. Inspirirane su stvarnim životom, iskustvima i emocijama koje sam osobno doživio ili vidio oko sebe. I dalje me fascinira kako animacija može spojiti sve umjetničke oblike - crtež, zvuk, pokret i emocije - u jedno snažno sredstvo izražavanja. To je medij u kojem nema granica. U našem studiju Eeksaurus vjerujemo da svaka priča zaslužuje svoj jedinstveni vizualni i narativni pristup. Do sada smo snimili preko 500 filmova - svaki je drugačiji. Nedavno smo završili film o vuni i njenom otpadu u Indiji za 'Wool' Economy - ističe na kraju razgovora Szuresh čiji se film "Croak show" može pogledati u petak u kinu Studentskog centra.