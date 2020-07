U žiriju se 'ogrebali' puno bolje od kandidata, uzeli honorare, dogovorili dodatne poslove...

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (34) pristala je biti članicom žirija u trećoj sezoni talent emisije. Karijeru je počela graditi na televiziji, no ljubav prema radiju ipak je prevladala

<p>Očekivanja nisu bila velika, a u showu su bili spremni na sve. Živjeli su od petka do petka, nastojali imati što bolje nastupe, a pobjeda im nije bila ni na kraju pameti. Upravo su tako razmišljali pobjednici talent emisije "Hrvatska traži zvijezdu".</p><p>Te 2009. godine su <strong>Tony Cetinski, Jelena Radan i Goran Lisica</strong> - Fox tražili ono "nešto" u glasu svakoga kandidata. Neki su ih na audicijama dobro nasmijali, a oni zbog kojih su žiriju prolazili trnci ušli su među najbolje. U prvoj sezoni showa od početka roker Zoran Mišić iz Valpova slovio je za favorita natjecanja. No u finalu je uslijedio preokret. Njegov "suparnik", Međimurac <strong>Bojan Jambrošić</strong> (34), ipak je pobijedio. Tih se vremena rado prisjeća.</p><p>- Očekivanja nisu bila velika. To nije bio prvi show u koji sam se prijavio i već sam nekoliko puta do tada bio odbijen, rekli su mi kako nisam dovoljno dobar i da mi nešto fali. Ne bih ušao ni u top 50. Zato sam bio spreman na sve, i da ispadnem u prvom krugu i prođem dalje - ispričao nam je Bojan. On se i danas probija na sceni, a u deset godina karijere snimio je tri albuma. Osim njega, na sceni su se nakon showa zadržale i <strong>Nika Antolos</strong> (30), <strong>Manuela Svorcan</strong> te <strong>Carla Belovari </strong>(32), no za njihove pjesme čuje se tek tu i tamo. U drugoj sezoni showa pobijedila je <strong>Kim Verson</strong> (26). Tad je došlo do malih promjena u žiriju pa je <strong>Jelenu Radan </strong>zamijenila <strong>Anđa Marić</strong>. Osim nje, na mjesto voditelja umjesto Marka Lušića došao je <strong>Ivan Šarić</strong> (36).</p><p>- Tad sam imala 16 godina. Nisam imala velika očekivanja. Jednostavno sam morala iznijeti to što je ležalo u meni, pokazati talent i pokušati ostvariti snove. To mi je bilo prvo na pameti. Išla sam korak po korak i nisam previše razmišljala - ispričala nam je Kim koja pobjedu, baš poput Bojana, nije očekivala.</p><p>I danas gradi karijeru, a smatra kako ostvaruje sve što želi. S njom se u finalu borio Vilibald Kovač, no za njegovu se glazbenu karijeru nakon showa nikad više nije čulo. Kao i za Vilibalda, nije se više čulo ni za pobjednika treće sezone showa <strong>Gorana Kosa</strong> (33). Tužnom životnom pričom osvojio je simpatije gledatelja, ali jedini album "Novo jutro" ostao je nezapažen. Čini se kako su u trećoj sezoni showa ipak više sreće imali članovi žirija.</p><p>Radijska voditeljica <strong>Ivana Mišerić</strong> (34) pristala je biti članicom žirija u trećoj sezoni talent emisije. Karijeru je počela graditi na televiziji, no ljubav prema radiju ipak je prevladala.</p><p>- Vidim se kako ću dočekati penziju na radiju. Zarazan je. Na radiju se osjećam slobodno. Volim razgovarati sa slušateljima, čuti što ih brine ili muči, pa im u konačnici i pomoći - rekla nam je voditeljica jednom prilikom.</p><p>No ona tu nije stala. U jednoj emisija bila je članica žirija, a u drugoj je i sudjelovala u natjecanju. Ivana je u šestoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato" svojim nastupima osvojila sve simpatije i naposljetku izašla kao pobjednica.</p>