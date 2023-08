U 'Životu na vagi' izgubio je 59 kilograma, a sad u emisiju ulazi njegov sin: Bit će bolji od mene

Najteži kandidat u prošloj sezoni Života na vagi bio je Ivan Jakubovski. U show je ušao s 241,9 kilograma, a izašao je s nevjerojatnih 172,7. Sada će u emisiju ući njegov sin Martin. Prošle sezone Martin je obećao ocu da će trenirati dokle god on bude bio u emisiji, a sada se odlučio na korak dalje.

- On je bio moja motivacija kada sam bio tamo. Vjerujem da smo mi njemu motivacija sada kada je on unutra. Iskreno rečeno, meni je u showu bilo jako lijepo, ali i jako teško. Bilo je teško odraditi trening, to mi je bilo najteže, ali sve ostalo je bilo prekrasno. Od same produkcije, ljudi ispred i iza kamere. Jako sam se lijepo proveo i rekao sam mu kako je to jedno iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Pamtim ga ja i vjerujem da će ga i on - rekao je za RTL.hr rekao je Ivan i dodao:

Foto: RTL/canva

- Martinu sam rekao da bude bolji od mene. Nadam se da će se to ostvariti. Tata je dogurao daleko i ja se nadam da će me prestići. Na mlađima svijet ostaje i moja je želja da on bude bolji od mene. Kao i svakom roditelju, koji želi da njegovo dijete bude bolje od njega.

Ivan je u emisiji ispričao tešku životnu priču. Sa samo 14 godina izgubio je 12 članova obitelji u ratnim stradanjima.

Foto: RTL

- Bila je to '91. godine, ostao sam bez rođenog brata, tetke, bez tri ujaka, tri bratića, bez nekih maminih bližnjih i onda u jednom danu na kraju ostanete bez 12 članova obitelji - ispričao je Ivan u emisiji i rasplakao gotovo cijelu televizijsku postavu.