Ubijen reper Pop Smoke (20): Provalili mu u kuću i upucali ga

Američki reper Pop Smoke ubijen je u svom domu u Los Angelesu u srijedu, tijekom pljačke, piše TMZ. Glazbenikovo pravo ime je Bashar Barakah Jackson. U vrijeme kad su mu dva maskirana muškarca u 4.30 provalila u kuću, bio je doma.

Foto: Instagram

Napadači su pucali u 20- godišnjeg repera, ostavili ga i pobjegli. Reper je hitno prevezen medicinski centar Cedars-Sinai u Zapadni Hollywood gdje su liječnici ustvrdili smrt.

Foto: Instagram

Provalnici još nisu uhićeni, a policija nije otkrila je li ih identificirala. Jednog muškarca su priveli odmah nakon pucnjave, no ubrzo su ga pustili jer je utvrđeno da nije umiješan u provalu i ubojstvo.

Foto: Instagram

Pop Smoke je bio reper na početku glazbene karijere, a prošle godine je izdao svoju debitantsku kompilaciju glazbe pod nazivom 'Meet the Woo' i singl 'Welcome to the Party'. Bio je mladi i perspektivni glazbenik ispred kojeg je bila velika karijera, ali svoju životnu avanturu završio je prerano.