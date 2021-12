Reper Darrell Caldwell (28), poznat kao Drakeo the Ruler, preminuo je nakon što je bio izboden na glazbenom festivalu u Los Angelesu, piše Sky News. Na istom je festivalu gostovao i Snoop Dogg (50) koji se zbog nesretnog događaja obratio svojim obožavateljima na Instagramu.

Napadnut je u subotu navečer na koncertu koji se održao u sklopu festivala 'Once Upon a Time in LA'. Na istom festivalu trebali su izvoditi Snoop Dogg, 50 Cent i Ice Cube.

Ubijen je nakon što je iza glavne pozornice izbila tučnjava oko 20:30, potvrdila je policija za američke medije koji navode da je Cardwella napala grupa ljudi, no i dalje nitko nije uhićen.

Nakon što je izboden, prevezen je u bolnicu gdje je, na žalost, preminuo, a festival je odmah otkazan.

Snoop Dogg se za vrijeme napada nalazio na istome festivalu na kojem je trebao i nastupati. Kada je čuo što se dogodilo mladom reperu, odmah je napustio festival.

- Žao mi je zbog svega što se sinoć dogodilo na 'Once Upon a Time in LA' festivalu. Želio bih izraziti sućut obitelji i voljenima Drakea the Rulera. Bio sam tamo kao i mnogi drugi izvođači koji su samo htjeli pružiti pozitivu našoj publici u Los Angelesu. Sinoć sam bio u garderobi kada su mi javili što se dogodilo i odmah sam odlučio napustiti festival. Molit ću za sve koje je pogodila ova strašna tragedija. Molim vas, pazite na sebe, volite jedni druge i budite sigurni. Molit ću se za mir u hip-hopu - napisao je u Instagram objavi nakon napada.

Drakeo the Ruler prvi album 'The Truth Hurts' izbacio je 2015. godine. Riječi njegovih pjesama, koje su uglavnom sadržavale crni humor, osvojile su mu nadimak najoriginalnijeg umjetnika Zapadne obale.

Reper je pušten iz zatvora u studenom prošle godine nakon što je oslobođen tužbi za ubojstvo i pokušaj ubojstva čovjeka iz 2016. godine.