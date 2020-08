Ubojici Johna Lennona odbili su zahtjev za uvjetnu slobodu...

Uvjete za puštanje na slobodu Chapman je stekao u prosincu 2000. i otada svake dvije godine podnosi zahtjev, a odbor ga konstantno odbija uz objašnjenje da bi to umanjilo ozbiljnost zločina, što nikako ne žele

<strong>Marku Davidu Chapmanu</strong> (65), ubojici <strong>Johna Lennona</strong>, odbor za pomilovanja je 11. put odbio zahtjev za puštanjem na uvjetnu slobodu, piše britanski <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/mark-david-chapman-john-lennon-killer-who-shot-murder-prison-parole-release-when-a9690436.html?__twitter_impression=true" target="_blank">Independent</a>.

Chapman je osuđen na kaznu od 20 godina zatvora do doživotne zato što je ubio pjevača, kompozitora i osnivača jedne od najpopularnijih grupa svih vremena, Beatlesa, pred njegovom zgradom u New Yorku u 8. prosinca 1980. godine.

Uvjete za puštanje na slobodu stekao je u prosincu 2000. i otada svake dvije godine podnosi zahtjev, a odbor ga odbija uz objašnjenje da bi njegovo puštanje bilo nespojivo s dobrobiti društva, da bi umanjilo ozbiljnost zločina, ali i da bi ga netko mogao napasti da mu se osveti.

Lennona je ubio svega nekoliko sati nakon što mu je potpisao album. Na saslušanju u kolovozu 2018. rekao je da ga je sram zbog onoga što je učinio. 

- Prije 30 godina nisam mogao reći da osjećam sram, no sada znam što je sram - ispričao je Chapman na 10. saslušanju.

Dodao je da, kako su godine prolazile, osjećao je sve više i više srama. Na saslušanju je prepričao što se događalo u njegovoj glavi tog 8. prosinca 1980. kada je nabavio Lennonov autogram te ga ubio nekoliko sati poslije. Pojasnio je da se borio s odlukom 'ubiti ili ne', nećkao se zato što je Lennon bio ljubazan prema njemu.

- Bio sam previše zaokupljen tom idejom. Sjećam se da sam pomislio: 'Hej, dobio si autogram na albumu, potpisao ti ga je, samo odi doma'. No nije bilo šanse da samo tako odem doma - kazao je Chapman. Ubojstvo sada smatra besmislenim te ističe da je samo tražio popularnost. Sljedeće saslušanje je 2022. godine.