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Udala se Emma Roberts, na vjenčanju bila i njena teta Julia

Piše 24sata,
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Udala se Emma Roberts, na vjenčanju bila i njena teta Julia
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Foto: Instagram
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Glumica se nakon četiri godine veze udala za kolegu Codyja Johna na intimnoj ceremoniji u Idahu, a među uzvanicima bila je i njezina slavna teta

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Glumica Emma Roberts udala se za Codyja Johna nakon četiri godine veze. Vjenčali su se u subotu na imanju njegove obitelji u Sun Valleyju u Idahu, pred članovima obitelji i najbližim prijateljima, pišu TMZ i Page Six.

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Ceremonija je održana na otvorenom i trajala je oko 45 minuta, iako se temperatura popela na približno 35 stupnjeva. Među uzvanicima je bila i Emmina teta Julia Roberts, koja je stigla sa suprugom Dannyjem Moderom.

Posebnu ulogu imao je Emmin sin Rhodes (5). Držeći je za ruku, pratio ju je prema oltaru, a fotografije su zabilježile i poljubac mladenaca nakon izmjene zavjeta, navodi TMZ. Emma je nosila vjenčanicu modne dizajnerice Monique Lhuillier, izrađenu od svilenog šifona. Haljina s korzetom i slojevitom suknjom nastajala je devet mjeseci, a na njoj se radilo gotovo tisuću sati, otkrio je Vogue.

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Foto: X

Emma i Cody počeli su se viđati tijekom ljeta 2022. godine, nakon što su ih upoznali zajednički prijatelji. Vezu su uglavnom držali podalje od javnosti, a zaruke su potvrdili u srpnju 2024. Glumica je tad pokazala dijamantni prsten i našalila se da vijest objavljuje prije nego što njezina majka sve ispriča drugima. 

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Cody John također je glumac, a pojavljivao se u serijama 'The Rookie' i 'NCIS'. Prije veze s njim Emma je bila zaručena za glumca Evana Petersa, dok sina Rhodesa ima s Garrettom Hedlundom.

Foto: Instagram

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