Udala se Emma Roberts, na vjenčanju bila i njena teta Julia

Glumica Emma Roberts udala se za Codyja Johna nakon četiri godine veze. Vjenčali su se u subotu na imanju njegove obitelji u Sun Valleyju u Idahu, pred članovima obitelji i najbližim prijateljima, pišu TMZ i Page Six.

Ceremonija je održana na otvorenom i trajala je oko 45 minuta, iako se temperatura popela na približno 35 stupnjeva. Među uzvanicima je bila i Emmina teta Julia Roberts, koja je stigla sa suprugom Dannyjem Moderom.

Congratulations to Emma Roberts and Cody John, who are now officially married! pic.twitter.com/bRLQvtGnw1 — The AHS Zone (@AHSZone) July 26, 2026

Posebnu ulogu imao je Emmin sin Rhodes (5). Držeći je za ruku, pratio ju je prema oltaru, a fotografije su zabilježile i poljubac mladenaca nakon izmjene zavjeta, navodi TMZ. Emma je nosila vjenčanicu modne dizajnerice Monique Lhuillier, izrađenu od svilenog šifona. Haljina s korzetom i slojevitom suknjom nastajala je devet mjeseci, a na njoj se radilo gotovo tisuću sati, otkrio je Vogue.

Foto: X

Emma i Cody počeli su se viđati tijekom ljeta 2022. godine, nakon što su ih upoznali zajednički prijatelji. Vezu su uglavnom držali podalje od javnosti, a zaruke su potvrdili u srpnju 2024. Glumica je tad pokazala dijamantni prsten i našalila se da vijest objavljuje prije nego što njezina majka sve ispriča drugima.

Cody John također je glumac, a pojavljivao se u serijama 'The Rookie' i 'NCIS'. Prije veze s njim Emma je bila zaručena za glumca Evana Petersa, dok sina Rhodesa ima s Garrettom Hedlundom.