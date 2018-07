Udala se Martina Hingis: Među gostima joj plesala i Iva Majoli

Zahvalni smo što su nam se obitelj i prijatelji pridružili u ovom divnom danu, rekla je Martina Hingis (37).

Nekadašnja najbolja tenisačica svijeta u subotu se udala za sportskog liječnika Harryja Leemana.

Ceremonija se održala u Bad Ragazu, popularnom turističkom odredištu u Švicarskoj.

Na slavlju je bilo 140 gostiju, a među uzvanicima se našla i bivša hrvatska tenisačica Iva Majoli (40).

Par je sretnu vijest objavio uz zajedničku fotografiju.

- Šaljemo vam pozdrave s našeg vjenčanja. Svima zahvaljujemo na dobrim željama. I mi vama želimo sve najbolje - šaljivo su rekli rekli obožavateljima.

Hingis je već bila u braku, a bivši suprug Thibault Hutin optužio ju je da ga je prektukla zajedno sa svojom majkom.

- Čuo sam zvono na vratima. Kad sam otvorio, ugledao sam Martinu, njezinu majku Melanie Molitor i majčina partnera Silvija. Čim sam ih pustio u stan, one su me počele tući. Kako mi moj odgoj nalaže da ne udaram žene, nisam im uzvraćao. Nakon toga me i Silvio pogodio DVD uređajem. Kad su otišli, shvatio sam da su mi uzeli putovnicu i kreditne kartice. Odmah sam pozvao policiju i zatražio od njih da odu u njihov stan te mi vrate dragocjene stvari – ispričao je Hutin prije pet godina za švicarski Blick.