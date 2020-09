'Ugrizao me poskok i nije mi ništa bilo. Ako sam to preživio, neće me ni jedna zmija taknuti'

<p>Glumac <strong>Filip Radoš</strong> (61) ima osebujan profesionalni angažman, a iznimno je postao popularan u humorističnoj seriji 'Stipe u gostima' u kojoj je tumačio lik <strong>Stipe Ivića</strong>. Nedavno je postao dobitnik nagrade za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije, a za <a href="https://www.gloria.hr/" target="_blank">Gloriju</a> je ispričao kako još nije siguran na koji način će to proslaviti. </p><p>- Ovisi kakva će situacija biti s ovim đavoljim poslanjem od korone - našalio se Radoš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljetne večeri HNK</strong></p><p>Gluma je njegova strast, a priznaje kako bi volio da ga publika pamti po svim njegovim ulogama. Da nije glumac, kaže Filip, postao bi kardiokirurg jer ga zabavlja otvarati ljudska srca. No gluma je ipak pobijedila, a podršku je imao i od mame.</p><p>- Kad je vidjela da me zanima život na pozornici, mater je rekla: 'Vidi ga, kako je lud bit će i glumac'. Što sam mogao nego poslušati je - rekao je Radoš za Gloriju.</p><p>Glumac je inače rođen u Aržanu koji pamti po bezbrižnoj igri i ujedima poskoka.</p><p>- Kad sam bio mali, ugrizao me poskok i nije mi se ništa dogodilo. Ako sam to preživio, neće me nijedna zmija otrovnica u životu taknuti - rekao je. Radoš se voli igrati i danas, i to s petero unučadi.</p><p>- Želim da im sa mnom uvijek bude veselo. Čak i onda kada sam umoran i možda nije moj dan. Oni to ne smiju osjetiti - ispričao je.</p><p>Filip inače ima dvije kćeri: <strong>Ivu</strong> (37) i <strong>Luciju</strong> (36), koje je dobio u braku sa suprugom <strong>Matijom</strong>. Priznaje kako mu je najteže bilo naučiti ih da budu svoje, a sa suprugom je 'kliknuo' čim su se upoznali.</p><p>- Pitanje je tko je koga osvojio. Bila je to obostrana želja. Jedan dodir, jedan pogled. Iako, davno je to bilo. Nedavno smo proslavili 38. godišnjicu - rekao je glumac.</p><p>Radoš priznaje kako ne može niti zamisliti da ode u mirovinu. </p><p>- U mirovinu ću kad me ne bude više. Živim za križ i smrti se ne bojim, pa znam da poslije svega dolazi kraj - zaključio je. </p><p> </p><p> </p><p> </p>