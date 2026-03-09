Žena pucala na Rihanninu kuću, terete ju za pokušaj ubojstva

Žena je uhićena i optužena za pokušaj ubojstva nakon što je navodno pucala prema domu pjevačice Rihanne u Los Angelesu, objavila je policija, javlja CNN.

Prema navodima Los Angeles Police Department, incident se dogodio u nedjelju oko 13:20 sati po lokalnom vremenu. Policija je izvijestila da je ispaljeno između pet i sedam hitaca, koji su pogodili vanjska vrata imanja, ali ne i samu kuću.

Ozlijeđenih nije bilo, iako su se u kući u tom trenutku nalazile osobe, potvrdila je policija.

Foto: GUMU, PORJ

Policijski službenici pronašli su i priveli ženu u tridesetim godinama bez dodatnih incidenata. Dan kasnije, glasnogovornik policije izjavio je da je osumnjičena Ivanna Lisette Ortiz službeno optužena za pokušaj ubojstva te da joj je određena jamčevina u iznosu od 10,2 milijuna dolara.

Podsjetimo, slavna glazbenica i poduzetnica nedavno je proširila obitelj, svoje treće dijete rodila je u rujnu prošle godine, nakon što je trudnoću otkrila na glamuroznom modnom događaju Met Gala u svibnju.

Foto: Mario Anzuoni

Osim obiteljskog života, Rihanna je posljednjih godina u fokusu javnosti i zbog povratka glazbi. Još prošle godine izjavila je da je “pronašla formulu” za svoj deveti studijski album, a nedavna izvješća tvrde da ponovno provodi vrijeme u studiju. Njezin posljednji album, Anti, objavljen je 2016. godine.