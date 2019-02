‘Ukleti’ Oscari: Ove je glumce zlatni kipić koštao braka i veze

Iako je Oscar prestižna nagrada o kojoj sanja većina glumaca i redatelja, postoje i oni kojima je zlatni kipić 'zeznuo' njihovu ljubavnu vezu ili je barem tako ispalo.

Helen Hunt i Hank Azaria

Jedna od njih bila je i glumica Helen Hunt (55) koja je 1998. godine osvojila nagradu Oscar u kategoriji najbolje glumice za ulogu u filmu 'As Good as It Gets'. Ona je u to vrijeme četiri godine bila u vezi s glumcem Hankom Azarijem (54).

Čak ga je i pri primanju nagrade spomenula u govoru zahvale, nazvavši ga 'najboljim muškarcem kojeg je ikada upoznala'. Holivudski par stao je pred oltar već iduće godine, a samo godinu dana kasnije njihovom je braku došao kraj.

Geena Davis i Jeff Goldblum

Američka glumica Geena Davis (63) 1989. godine nagrađena je zlatnim kipićem američke Akademije za rad na filmu 'Accidental Tourist'. Te su godine ona i njezin suprug Jeff Goldblum (66), također glumac taman slavili drugu godišnjicu braka. Kada se popela na pozornicu, zahvalila je suprugu. Međutim, baš kao i kod holivudskog para prije, i Geena i Jeff rastali su se iduće godine.

Anjelica Huston i Jack Nicholson

Anjelica Huston (67) na dodjeli nagrada Oscara 1986. godine došla je u pratnji partnera i glumca Jacka Nicholsona (81). Te večeri osvojila je kipić u kategoriji najbolje sporedne glumice zahvaljujući ulozi u filmu 'Prizzi's Honor'. Prije nego što je preuzela nagradu Oscar, zagrlila je Jacka, ali ga nije posebno spominjala u svom govoru zahvale. Glumački par je tada već više godina bio u turbulentnoj vezi koju su često prekidali.

Ubrzo nakon osvajanja zlatnog kipića, Anjelica je prekinula s Jackom te se udala za kipara Roberta Grahama s kojim je bila u braku sve do 2008. godine. Naime, te godine Graham je preminuo, a glumica se nakon njega više nije udavala.

Ben Affleck i Gwyneth Paltrow

Dodjela nagrada Oscar nesreću je donijela i ovom holivudskom paru. Glumica Gwyneth Paltrow (46) neko je vrijeme bila u vezi s glumcem Benom Affleckom (46), s kojim je prekinula samo večer prije nego što je dobila Oscar za najbolju žensku ulogu u filmu 'Shakespeare in Love', davne 1999. godine.

Ona je čak tijekom preuzimanja kipića zahvalila svom, kako ga je tada nazvala, 'dobrom prijatelju' Afflecku. Iako su se nakon ceremonije Oscara na neko vrijeme pomirili, to nije potrajalo. Konačno su se razišli sredinom iduće godine.

Julia Roberts i Benjamin Bratt

Film 'Erin Brockovich' glumici Juliji Roberts (51) 2001. godine donijela je Oscar za glavnu žensku ulogu. U to vrijeme, ona je bila u trogodišnjoj vezi s glumcem Benjaminom Brattom (55). U govoru zahvale, Julia ga je spomenula i posebno naglasila da mu je zahvalna. Par je prekinuo nekoliko mjeseci nakon te večeri, a sve zbog snimatelja Dannyja Modera (50) s kojim je Roberts i danas u sretnom braku.

Sandra Bullock i Jesse James

Sandra Bullock (54) i Jesse James (49) bili su u braku od 2005. do 2010. godine, a razvod je zatražila sama glumica koja je za prevaru saznala nedugo nakon što je osvojila zlatni kipić za film 'Priča o prvaku'. Iako se par nekoliko puta mirio i ponovno svađao zbog njegovih povremenih 'izleta' u krevet svojih ljubavnica, na kraju se holivudski par ipak odlučio rastati.

