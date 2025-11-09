Ukrajinka Polina živjela je u kamionu: Pomoći ću roditeljima da kupe kuću ako pobijedim

Polina Lampiha dolazi iz Ukrajine i bavi se zračnim akrobacijama. Njezina majka ju je prvotno upisala na ples, a zatim je sama prešla na zračnu gimnastiku. Otkrila je da su joj se svidjeli istezanje i elementi koji zahtjevaju fleksibilnost.

Tako je postupno zavoljela visinu i izvođenje na visini. Zbog rata koji ih je zadesio, morali su prilagoditi svoj način života teškim uvjetima, a zbog toga Polina nije imala mogućnosti baviti se zračnom akrobacijom.

Foto: NOVA TV

Međutim, iskoristila je svaku priliku za vježbanje te se to i vidjelo u njezinome nastupu kojim je oduševila žiri. Osvojila je četiri 'da'.

Foto: NOVA TV

- Tvoja je točka zaista bila, barem u mojoj glavi, drugačija. Od samog odabira glazbe, pa do tvoje energije i brzine izvođenja trikova. Ovo je bilo jako i en face - izjavio je Fabijan.

Foto: NOVA TV

- I meni se sviđao tvoj nastup. Uz standardne elemente koje smo naučili gledati na hoopu, ono što je meni bilo najupečatljivije u tvom nastupu jesu oni flipovi... Odabrala si jako teške elemente - komentirao je Davor.

Foto: NOVA TV

- Stvarno su elementi izgledali nevjerojatno teški. Ti si to izvela, naravno, sjajno - rekla je Maja.

- Meni se baš, Polina, svidjelo da si tak ozbiljna, da djeluješ tako odlučno, da gore na tome obruču djeluješ i opasno - poručila je Martina.

Foto: NOVA TV

Polina je u predstavljanju ispričala kako su jedno vrijeme živjeli u kamionu, u kojem je i vježbala. Rekla je kako bi, ako pobijedi na 'Supertalentu' i osvoji nagradu, roditeljima pomogla da kupe kuću.