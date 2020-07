'Ukrala' dan mladenki: Meghan je na tuđoj svadbi obznanila da ona i muž Harry čekaju dijete?

<p>Vojvode od Sussexa još jednom pune medijske stupce.<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8470965/Meghan-embarrassed-Prince-Harry-announcing-pregnant-Princess-Eugenies-big-day.html"> Daily Mail</a> piše kako je <strong>Meghan Markle</strong> (38) dovela u neugodan položaj princa <strong> Harryja</strong> (35), i to<strong> </strong>na vjenčanju princeze<strong> Eugenie</strong> (30).</p><p>Upravo tada je Markle navodno odlučila svima obznaniti kako ona i suprug čekaju prvo dijete pa je tako 'ukrala' dan mladenki.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njezin potez je, očekivano, razbjesnio princezu, ali i njezinu majku, vojvotkinju <strong>Sarah Ferguson</strong> (60). Harryju je, kažu izvori, tada bilo iznimno neugodno.</p><p>Detalji cijelog događaja 'procurili' su u knjizi 'Royals At War' koju su napisali istraživački novinari <strong>Dylan Howard </strong>i <strong>Andy Tillet</strong>.</p><p>- Meghan je odlučila da je to idealan trenutak da svima objavi da ona i Harry čekaju bebu. To je bila velika pogreška, bila bi pogreška i za nekog tko nije član kraljevske obitelji, jer je ukrala svu pažnju s mladenke. Eugenie je bila bijesna, baš kao i njena majka - tvrde.</p><p>Javnost je za trudnoću doznala nešto kasnije, prije nego što su Vojvode od Sussexa otišle na turneju po Australiji i Novom Zelandu. Tada su tvrdili da je obitelj za trudnoću doznala prije princezinog vjenčanja.</p><p>Inače, golupčići su postali roditelji dječaka <strong>Archieja</strong> (1) u svibnju prošle godine, a obitelj sada živi u Los Angelesu, gdje su se preselili nakon što su se odrekli kraljevskih dužnosti.</p>