Panika u Parku mladeži: 'Šetat će goli, moram nabavit čepiće!'

Prave nered, goli šetaju, povraćaju, mokre i obavljaju veliku nuždu gdje god stignu. Da ne govorim koliko će bučno biti, slijegao je ramenima stanar zgrade preko puta Parka mladeži gdje se ove godine od petka do nedjelje održava Ultra u Splitu.

Prijašnjih godina Ultra je bila na Poljudu, no kako se organizatori festivala nisu dogovorili s Hajdukom ove godine festival elektronske glazbe prebacili su na obližnji Splitov stadion. Znatno manji i znatno bliži stambenim zgradama. Doslovno, preko puta ceste, na nekih 40-50 metara udaljenosti...

- Ovo što su nam napravili nije u redu. Cijelu noć je radio kompresor. Ja sam morala zatvoriti prozore. Za očekivati je mogu misliti što. Ako se moram preseliti iz svog stana, kome je ovo trebalo. Dućane samo pune pivom i alkoholom. Što će to biti tri dana? Idem u Sinj zbog Ultre. Ogorčena sam na gradonačelnika koji je ovo dozvolio, na organizatora Joea Bašića. Otkad traje Ultra ljudi se bune i nikom ništa. Prestrašno - rekla nam je Dunja, stanarka obližnje zgrade.

Na Splitovu stadionu radnici užurbano pripremaju pozornice kako bi sve bilo spremno za 7. Ultru. Čim smo se približili stadionu mogli smo čuti nezadovoljne stanare okolnih zgrada kako nam prilaze i žale su na buku.

- Baba mi živi u onoj plavoj zgradi, kako će izdržati - govorio je jedan mladić prijatelju koji su prolazili pored stadiona. Mnogi su odmahivali rukom na upit hoće li im smetati razuzdani partijaneri i buka.

- Tko to može podržavati, to buba po glavi, to nema veze s muzikom - ljutito je rekao jedan stariji muškarac. Stanari zgrada koju su organizatori ogradili i koji su najbliži festivalu najviše su ogorčeni iako nisu htjeli pred kameru.

- Ima nas 57 u 5 zgrada. Podijelili su svakom stanu po četiri karte. Što ću ja od osamdeset godina ić na njihovu Ultru? To je čisto podmićivanje. Nemam ni gdje otići ta tri dana koliko to traje. Evo ni sad ne spavamo jer su donijeli pet agregata koji rade buku cijelu noć. Strah nas je da nam se stanovi ne raspadnu koliko će to treštati - govori jedan stanar.

Ni Splićanin Edin nije sretan što će Ultra blizu njegove zgrade.

- Za neke stvari to je možda pozitivno, ali meni osobno i nije. Bit će dosta buke, sve je tu nekako blizu. Nisam baš neki pobornik te glazbe, no to je više moje mišljenje. Srića pa imamo nastup na Hvaru ja i moj bend pa nećemo bit tu. Ali u nedilju ću stavit čepiće svakako. Ako partijaneri osjećaju neku pozitivnu energiju tu, to je sigurno dobro, ali ja ne vidim tu sebe - rekao je, a s njim se složila i odmah nadovezala njegova susjeda Branka.

- Dok je Ultra bila na Poljudu, nije mi toliko smetalo, ali sad je u neposrednoj blizini zgrada i bit će dosta bučno. Nije OK toliko bučiti - zaključuje Branka. Za komentar smo pitali i policiju.

- Kao i proteklih godina, i ove godine se na festivalu očekuje veliki broj posjetitelja. Nismo u mogućnosti u ovom trenutku pružiti Vam informaciju o broju policijskih službenika koji će biti angažirani na osiguranju, ali napominjemo da je ova Policijska uprava već dulje vrijeme u kontaktu s organizatorom javnog okupljanja i ostalim službama, te se priprema za osiguranje ovog događaja, gdje će biti angažiran dovoljan broj policijskih službenika, kako bi javno okupljanje proteklo mirno, odnosno bez značajnijih negativnih sigurnosnih događaja - rekli su nam iz policije.

Dodali su da u cilju suzbijanja zlouporabe droga Policijska uprava kontinuirano radi na suzbijanju kaznenih djela i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga, pa će s tim aktivnostima nastaviti i tijekom održavanja javnog okupljanja.

- Tijekom proteklih godina, uključujući i 2018. bilježi se značajan broj zapljena različitih vrsta droga tijekom održavanje festivala, što je i očekivano, obzirom na veliki broj posjetitelja - izjavili su nam iz policije.

