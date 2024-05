Umag nikad nije bio dalje! Grše za 24sata: 'U auto sam natočio krivo gorivo, čekao šlepanje...'

Među izvođačima Sea Star festivala, koji su se pobrinuli za odličnu atmosferu, bio je i reper Grše. Njegov je nastup možda bio i najiščekivaniji cijele večeri, sudeći prema riječima posjetitelja. Uoči njegova nastupa razgovarali smo s Gršom, koji nam je otkrio je li očekivao uspjeh koji je postigao te koji su mu planovi.

- Znači, ja još nisam svjestan da sam tu. Sad sam se doslovno probudio, ima 20 minuta. Sinoć sam bio u Beogradu, snimali smo spot do četiri ujutro pa sam išao na let u šest. Došao sam u Hrvatsku pa sam u Karlovcu natočio pogrešno gorivo. Zato smo izgubili tri sata, još sa šlepom i svim - rekao nam je Grše, koji je unatoč umoru uspio podignuti cijelu Nautilus arenu na noge. Grše je na Sea Staru nastupao i prošle godine, a želja mu je bila da mu nastup ove godine puste isti kao prošlogodišnji.

- Ja sam prezadovoljan time kako je bilo prošle godine. Bilo je baš super, tako da, ako ponovimo ono od prošle godine, ja sam prezadovoljan - istaknuo je, a svoju je želju sigurno i ispunio. Prije nekoliko godina reper je nastupao po kafićima i drugim manjim prostorima diljem Hrvatske. Danas rasprodaje koncerte u dvoranama i nastupa po festivalima. Kako kaže, još nije svjestan uspjeha koji je postigao.

Prvi dan Sea Star Festivala u Umagu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- U vrlo kratkom periodu se može puno toga okrenuti, tako da… Teško je taj cijeli proces opisati, ali nisam još svjestan nekih stvari koje mi se događaju i gdje je ta cijela priča otišla. Stvarno, da mi je netko rekao prije, ne bih mu vjerovao. Imao sam očekivanja, htio sam nešto postići, ali ovo što se sada događa stvarno je izvan svih očekivanja - kaže nam.

Grše je u posljednjih godinu dana izbacio hitove od kojih su neki završili na vrhu Billboardovih ljestvica. Kako nam je otkrio, sve su one dio istog albuma koji će objaviti u budućnosti.

Prvi dan Sea Star Festivala u Umagu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Izbacili smo već 'Tokio drift', 'Dalmatino', 'Sip', 'Fantaziju'… To je sve dio albuma. Išli smo s nekim drugačijim konceptom, izbacujemo album singl po singl praćen spotovima. To je neki malo drugačiji pristup, moderniji, pa ćemo vidjeti. Vidim da to ljude još buni, nisu svjesni da zapravo cijelo vrijeme izlazi paralelno album. Sad smo snimili i spot za novu, ljetnu stvar, tako da je to iduće u planu - otkrio nam je.