Umag željno iščekuje povratak Baby Lasagne: 'Marko, ti si nam sve dao u te tri minute nastupa'

Rim Tim Tagi Dim, uglas su zapjevali poznati međunarodni i svjetski kulinarski suci - Umažanka Dragica Lukin i legenda Stevo Karapandža - koji se trenutno nalazi u Umagu. Cijeli je Umag noć prije živio za trenutak u kojem je njihov sugrađanin izašao na prekrasnu pozornicu u Malmö Areni i svjetski 'otprašio' svoju, sad već megapopularnu, pjesmu koja nas je predstavljala na ovogodišnjem Eurosongu.

Svi su vjerovali u pobjedu Hrvatske

I publika je rekla svoje kad je Baby Lasagni dodijelila najviše bodova. Ali ti glasovi nisu bili dovoljni za pobjedu. Marko Purišić, "dečko iz kvarta", kako ga zovu, nepoznat do "jučer", ujedinio je svojim nastupom, pjesmom i karizmom ne samo Europu nego i svijet. Umažanka Dragica Lukin, svjetska kulinarska sutkinja, priznala nam je da je nakon proglašenja pobjednika zaplakala od šoka i tuge.

- Plakala sam kao kišna godina. Plakala sam u šoku neko vrijeme. Uopće se ne može usporediti naš hrvatski predstavnik, naš Umažanin, s ovogodišnjom pobjedničkom pjesmom koju je izglasao žiri. Unatoč svemu, jako sam sretna što u svome gradu imam tako skromnog, dragog, poštenog, kulturnog i normalnog mladića. Sve što je pružio nama u te tri minute na pozornici ostat će zabilježeno zauvijek. A Marko nam je pružio puno. Ne samo nama nego i cijeloj Europi, pa i svijetu, koji ga je odmah zavolio. Iza njega ne stoji nikakva politika, nikakvi jaki glazbenici, nego mali grad i krug prijatelja koji su cijelo vrijeme bili uz njega. To se vidjelo. Sloga, jedinstvo, ljubav iznad svega - kazala nam je Dragica Lukin.

Dodala je da je, ako je cijela Europa prvi put u povijesti Eurosonga bila kao jedno kad je riječ o glasovima za nastupi Baby Lasagne, stručni sud to trebao uzeti u obzir.

- On je bio najbolji i točka. Žiri i publika nisu jednako razmišljali. Inače sam svjetski sudac u slastičarstvu i smatram da je žiri morao razmišljati i dobro promišljati. Kad je cijela Europa rekla svoje, trebalo je tu ogromnu publiku i podržati te imati respekt prema njoj - rekla je ogorčeno. Smatra da je publika na kraju trebala staviti svoj "pečat" za kraj.

Umažani željno isčekuju Lasagnu

- Kao sudac kažem da se uvijek mora uvažiti mišljenje naroda. Ali svi smo se u Umagu jutro nakon probudili s neizmjernim ponosom. Srce mi je veliko kao kuća. Očekujemo ga u našem gradu - kazala je.

Cijeli Umag je još od finalne večeri "na nogama". Nema osobe koja nije rekla da je Marko Purišić zaslužio prvo mjesto. Unatoč svemu, proslava osvajanja drugog mjesta očekuje se sljedećih dana i u Umagu. I međunarodni sudac kulinarstva, legendarni Stevo Karapandža, slično je komentirao.

- Baby Lasagna je predivno biće. To se vidi. Čekao sam i ja i nadao se toj pobjedi. Nakon finala od šoka nisam spavao. Oko 2 sata ponovno sam išao provjeravati na internetu jesu li to zaista rezultati ili je možda neka greška. Čestitam mu osobno od sveg srca. Pobjednik i pobjednička pjesma uopće mi se nisu svidjeli. Iako imam švicarsko državljanstvo, u ovom trenutku to mi nije baš drago. Što se žirija tiče, slušao sam razne komentare dan nakon Eurosonga. Uopće ne znam tko su ti ljudi. Jesu li iz glazbene struke ili ne, ali žiriju, eto, moram vjerovati. Ali publika je rekla svoje. On je po njima uvjerljivo prvi i treba biti ponosan zbog toga - rekao je Stevo Karapandža.

I umaški gradonačelnik Vili Bassanese komentirao je nastup sugrađanina te kazao kako je neizmjerno ponosan na Marka. Ne samo što je osvojio drugo mjesto, što je najbolji rezultat na Eurosongu nakon osamostaljenja Hrvatske, nego i zbog toga što je u samo mjesec dana ostvario nevjerojatan uspjeh.

- On je od totalno nepoznate osobe u samo mjesec dana postao ikona u Europi. Žiri je na kraju odlučio na temelju nekih svojih pravila u koje u ovom trenutku ne bih ulazio. Marko je za nas pobjednik i on je pobjednik za cijeli naš narod i Europu, koja mu je dala svoj glas i svoje srce. Sve što je taj mladi čovjek stvorio, učinio je na temelju svoje kvalitete. Ne sumnjam u njegov daljnji uspjeh. Za cijeli Umag, a vjerujem i šire, Marko Purišić je pobjednik - ponosno je izjavio umaški gradonačelnik.

