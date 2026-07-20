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Umjesto bazena grade bunkere: Kim Kardashian, Tom Cruise i drugi su dali milijune za njih

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 4 min
Umjesto bazena grade bunkere: Kim Kardashian, Tom Cruise i drugi su dali milijune za njih
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Sve više poznatih i slavnih odlučuje se za izgradnju bunkera gdje će se sakriti u slučaju da dođe do veće prirodne katastrofe ili sudnjeg dana

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Bunkeri za sudnji dan su vrlo popularni među bogatima i slavnima. Osnivač Facebooka, Mark Zuckerberg, navodno gradi podzemni bunker od 460 četvornih metara sa stambenim prostorom, strojarnicom i otvorom za bijeg u svom kompleksu na Havajima vrijednom 100 milijuna dolara. Kim Kardashian, Shaquille O'Neal i Tom Cruise navodno su izgradili bunkere ili privremene sigurne sobe, a Bill Gates ima bunkere ispod svojih kuća.,

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Kim Kardashian je prošla kroz nekoliko zastrašujućih situacija, uključujući pljačku 2016. godine kada su lopovi ukrali njen nakit vrijedan 10 milijuna dolara. Taj incident i vijest o sličnoj pljački njenog prijatelja naveli su Kim da razmisli o kupnji bunkera pa je tako Kim istraživala bunkere u jednoj od epizoda 'Keeping Up With the Kardashians', a tada ga nije kupila jer su bili previše skučeni i zagušljivi.  Nekoliko godina kasnije, Kim Kardashian se suočila s negodovanjem u susjedstvu kada su njezini planovi za izgradnju podzemnog 'trezora' i parkirne konstrukcije izazvali zabrinutost. Kompleks je zahtijevao izravnavanje dvaju brda i zbijanje 5000 kubičnih metara zemlje. Iako nije sasvim jasno što je Kim htjela izgraditi, vjerojatno je da je neki aspekt gradnje bio usmjeren na neku vrstu bunkera.  

- Jeste li čuli da su Kim i Kanye izgradili jedan? Da, to je jedan od naših. Siguran sam da će i Kimin imati bazen - rekao je 2017. Clyde Scott, vlasnik 'Rising S Bunkersa' za Daze.

Nije jasno je li Kardashian ikada izgradila taj bunker, ali ne čudi da bi nešto takvo krila od javnosti.

Monte Carlo, Formula 1 Monaco Grand Prix - Celebrities attend the race - Khloe Kardashian And Kim Kardashian
Foto: Manuele Mangiarotti

Mark Zuckerberg ne srami se potrošiti svoj novac. Potrošio je milijune na nekretnine diljem svijeta, a jedan takav dom je prostrani kompleks na Havajima, koji se može pohvaliti privatnim zaštitarskim snagama i ugovorom o tajnosti podataka (NDA) koji svatko tko uđe mora potpisati kako bi se sve zataškalo. Unatoč NDA-u, Wired je uspio prenijeti neke detalje o Zuckerbergovom ogromnom kompleksu koje je idealno mjesto za sudnji dan.

Kompleks se nalazi na 1400 hektara netaknute havajske zemlje na otoku Kauai. Imanje, nazvano Koolau Ranch, imat će vlastito podzemno sklonište od 5000 četvornih metara opremljeno hranom, neovisnom energijom i svim ostalim što bi milijarderu poput Zuckerberga moglo biti potrebno da preživi sudnji dan u stilu. Izvješće Wireda iz prosinca 2023. detaljno opisuje koliko će projekt na kraju koštati izvršnog direktora Mete.

Kad sve bude rečeno i učinjeno, vjerojatno će potrošiti više od 270 milijuna dolara na zemljište i troškove izgradnje kako bi ranč Koolau pretvorio u svoju mega-kuću otpornu na apokalipsu. Trošak je značajan jer Zuckerbergovo imanje na Havajima čini jednim od najskupljih imanja na planetu.

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Foto: Mike Blake

Tom Cruise jedan je od najplaćenijih glumaca u Hollywoodu. Cruiseovo ogromno bogatstvo omogućuje holivudskoj zvijezdi da kupi ili izgradi što god želi, uključujući i bunker. Cruise posjeduje nekoliko nekretnina diljem svijeta, ali ona u kojoj planira preživjeti apokalipsu nalazi se u Tellurideu u Coloradu. Tamo se nalazi njegovo imanje od 122 hektara i gdje je planirao izgraditi svoj bunker.

Imanje je planinsko skrovište vrijedno 59 milijuna dolara, koje ima sve, od šumskih staza i štala za jahanje do privatnog helidroma i svega ostalog što bi Cruiseu moglo zatrebati. Godine 2007. Wired je otkrio Cruiseov plan proširenja njegovog doma u Tellurideu dodavanjem bunkera vrijednog 10 milijuna dolara, što ga čini jednim od najluksuznijih i najprostranijih bunkera. Nije jasno je li Cruise krenuo sa svojim planovima da opremi svoj dom u Coloradu bunkerom otpornim na sve katastrofe, ali s obzirom na njegova sredstva, vjerojatno je. 

- Tom planira izgraditi bunker vrijedan 10 milijuna dolara ispod svog imanja u Tellurideu. To je samostalno podzemno sklonište s visokotehnološkim sustavom za pročišćavanje zraka, gdje do deset ljudi može preživjeti godinama - rekao je izvor blizak glumcu za America's Star.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Jeff Bezos jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu i može biti miran znajući da ima rješenje u slučaju da dođe kraj svijeta. Bezosov portfelj nekretnina vrijedi više od 570 milijuna dolara, tako da ima mnogo mjesta koja može nazvati domom. Uz to, jedna nekretnina je mjesto gdje vjerojatno planira provesti kraj svijeta, a nalazi se na jugu Floride odmah izvan Miamija, na ekskluzivnom otoku poznatom kao Indian Creek Island.

Poznat je i kao 'Billionaire Bunker' i jedan je od mnogih umjetnih otoka u zaljevu Biscayne. Ipak, za razliku od većine otoka u neprirodnom arhipelagu, 'Billionaire Bunker' je gotovo nemoguće posjetiti. Bezos posjeduje dvije nekretnine na otoku, koje su ga koštale 147 milijuna dolara, a otok dijeli s Tomom Bradyjem, Carlom Icahnom, Juliom Iglesiasom, Ivankom Trump i Jaredom Kushnerom. Otok je u potpunosti privatan, kao i cesta koja vodi do njega. Što se tiče priprema za sudnji dan, Bezosovi interesi čini se više usmjereni na privatnost nego na išta drugo. Njegove kuće na otoku možda sadrže sigurnosne sobe, ali ako je to istina, on to ne otkriva svijetu. Bunker milijardera dolazi s dobro čuvanim ulazom, a policijska uprava Indian Creek Villagea spremna je odgovoriti na svaki poziv koji milijarder može uputiti u vezi sa svojom sigurnošću.

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Foto: Danny Moloshok
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