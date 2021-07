Koncertom austrijske grupe Dramas danas, u četvrtak, 1. srpnja u 20 sati počinje 15. Festival tolerancije - JFF Zagreb. Službeno otvorenje će se, umjesto na najavljenom Bundeku, zbog vremenskih uvjeta održati u kinu Studentski centar, Savska 25. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, potrebno je preuzeti narukvicu na ulazu. Zbog epidemioloških mjera molimo posjetitelje da nose maske.

Prvi dan festivala otvorit će norveška drama Izdani, redatelja Eirika Svenssona, koja prati iskustva židovske obitelji koju nakon što ih uhićuju deportiraju u Auschwitz.

U 10 dana festivala, od 1. do 10. srpnja, posjetitelje očekuje jedna svjetska premijera, filma Skriveno djetinjstvo: Vesnina priča. Priča je to o dvjema ženama, o majci i kćeri, Evi i Vesni Domany koje su jedine od njihove uže i šire obitelji preživjele teror ustaškoga režima i Nezavisne Države Hrvatske za vrijeme Drugoga svjetskog rata. Kad je započeo rat u Jugoslaviji, 6. travnja 1941. godine, Eva je imala 21 godinu, a Vesnu je rodila nekoliko tjedana kasnije.

Pored svjetske premijere, posjetitelji će moći pogledati čak 45 hrvatskih premijera, od sveukupno 51 filma koji će biti prikazani na Festivalu.

Od filmova koji se posebno izdvajaju iz programa je švicarska drama s elementima trilera Svetica nemogućeg naše mlade glumačke zvijezde Tare Thaller, potom nizozemski glazbeni dokumentarac Here We Move Here We Groove te češki film za mlade Čopor koji problematizira međuvršnjačko nasilje u sportu. dodatno za sve ljubitelje sporta u programu će se naći i nogometni klasici Bijeg u pobjedu i Dva poluvremena u paklu te austrijski dokumentarac Robinova družina. Glazbeni znalci će doći na svoje filmovima Rockfield: studio na farmi (The Queen, The Stone Roses, Simple Minds, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Charlatans, Manic Street Preachers, Coldplay, ...), Nowhere Inn (St. Vincent), Faith i Branko i Dosta. Ljubitelje mode istodobno čekaju provokativni i angažirani filmovi Manekenka Maddy te Helmut Newton: perverzija i ljepota.

Glazbeni program ovogodišnjeg 15. Festivala Tolerancije predvodit će The Beat Fleet, Edo Maajka, Vlatko Stefanovski, a nastupat će i austrijska indie pop senzacija Dramas, Porto Morto u posebnoj postavi sa DJ setom, Marko Bosak & The Bonebomb, zbor Domaćigosti, mađarski Ex Auro, Ivana Galić & Soulbeat te DJ-i Marijan Felver, Damir Ludvig i Phillitchevanje.

Posjetitelji će moći pogledati i tri izložbe koje će ih potaknuti na promišljanje što je to tolerancija te koliko smo daleko spremni ići u zagovaranju iste. Izložba "U fokusu" u suradnji s UNHCR-om, video instalacija naslova "Mi", također u suradnji s UNHCR-om te izložba fotografija "Zato što postojim" nagrađivanog austrijskog fotografa Christophera Mavriča pripremljena u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom.

Program je kao i dosadašnjih godina besplatan, sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, HAVC-a, UNHCR-a Hrvatska i drugih partnera.