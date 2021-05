Ivana Mrčela je umjetnica koja stoji iza izložbe 'It is time to set them free', koja se može pogledati u Studentskom centru, točnije u kiosku na istočnom ulazu.

- Izložbu sam postavila u malom kiosku koji mi je odlično poslužio jer paše uz temu kojom se bavim. Želim ukazati na problem testiranja na životinjama, koji je i danas vrlo aktualan unatoč svoj postojećoj tehnologiji - ispričala nam je Ivana.

Mrčela je mlada ilustratorica, grafička dizajnerica i modna kreatorica koja iza sebe ima velik broj izložbi. Njezin umjetnički izražaj uvijek u pozadini ima važnu društvenu problematiku koja tjera na razmišljanje.

- Izabrala sam zečeve za predstavnike svih životinja na kojima se izvode pokusi u laboratorijima, oni su prvi vrhu što se tiče testiranja kozmetike i sličnog. Sve sam ih svela na jednu boju, a to je ružičasta, koja u kombinaciji s tirkiznom pozadinom, što na prvi pogled ostavlja slatki, bajkoviti dojam, koji je zapravo u kontrastu s onime što ova izložba problematizira. - objasnila nam je pa dodala kako je u kiosk među 'zečeve' postavila i svoj autoportret, čime želi naglasiti kako je na strani takvih životinja kao svojevrsna podrška.

- Na otvorenju izložbe mnogi su me pitali gdje sam to printala, jer se radi o realističnom crtežu, što sam shvatila kao kompliment - ispričala je i objasnila kako su ilustracije rađene na medijapanu, tehnikom akrilnih boja i tuša.

Kiosk je zaključan cijelo vrijeme, ali se kroz staklo mogu vidjeti zečevi. Izložba traje do 29. svibnja, kada će ih umjetnica, kako kaže, 'pustiti van na livadu, na slobodu' i na taj način odaslati poruku kako je vrijeme da se stane na kraj ovakvim eksperimentima.