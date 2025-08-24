Obavijesti

Komentari 0
Umjetnica objavila: Ukradena je moja skulptura s Trga bana Jelačića. Potpuno sam u šoku...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U Zagrebu postavljene brojne instalacije u sklopu projekta Okolo | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

"Još uvijek čekam odgovore, ali trenutno sam u potpunom šoku. Zagreb, ako je netko išta vidio – molim vas da se javite", napisala je umjetnica Alma Bektaš, čija je skulptura nestala iz centra Zagreba...

Skulptura mi je ukradena. Nevjerojatno, ali istinito, umjetničko djelo koje sam postavila na Trgu bana Jelačića za Okolo Around Festival je nestalo. Ovaj komad je masivan i težak, a ipak... netko ga je uspio skinuti i nestati s njim. KAKO?! GDJE?! ZAŠTO?! Još uvijek čekam odgovore, ali trenutno sam u potpunom šoku. Zagreb, ako je netko išta vidio – molim vas da se javite, napisala je na društvenim mrežama Alma Bektaš, umjetnica koja sudjeluje u projektu Okolo // Around.

- Živjela Trophilia - dodala je umjetnica uz objavu. Trophilia je, inače, naziv njezin skulpture.

Poslali smo upit zagrebačkog policiji, njihov odgovor objavit ćemo kad stigne...

A evo kako su skulpturu predstavili iz projekta Okolo...

- Trophilia obavija stup javne rasvjete i parazitski se infiltrira u prostor grada. Mesnate crvene latice skrivaju užarenu unutrašnjost koja izbacuje neukroćene jezike. Pomalo prijeteće tijelo cvijeta kritički komentira svijet okrutne kulture lova te prodaje životinjskih trofeja i egzotičnih vrsta. Cvjetna parazitska forma tako izrasta kao kritika normaliziranja te brutalnosti. Upaljeno tkivo cvijeta privlači nas svojom pojavom i mirisom, ali nam je onemogućen pristup florealnom organizmu. Nabubrene površine neodoljivo prizivaju pogled i dodir, dok su istovremeno i Trophilijin obrambeni mehanizam. Ona se opire adaptaciji na okoliš i neželjenoj interakciji - stoji u objavi projekta Okolo Around o ukradenoj skulpturi.

