Umjetnica objavila: Ukradena je moja skulptura s Trga bana Jelačića. Potpuno sam u šoku...

Skulptura mi je ukradena. Nevjerojatno, ali istinito, umjetničko djelo koje sam postavila na Trgu bana Jelačića za Okolo Around Festival je nestalo. Ovaj komad je masivan i težak, a ipak... netko ga je uspio skinuti i nestati s njim. KAKO?! GDJE?! ZAŠTO?! Još uvijek čekam odgovore, ali trenutno sam u potpunom šoku. Zagreb, ako je netko išta vidio – molim vas da se javite, napisala je na društvenim mrežama Alma Bektaš, umjetnica koja sudjeluje u projektu Okolo // Around.

U Zagrebu postavljene brojne instalacije u sklopu projekta Okolo | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Živjela Trophilia - dodala je umjetnica uz objavu. Trophilia je, inače, naziv njezin skulpture.

Poslali smo upit zagrebačkog policiji, njihov odgovor objavit ćemo kad stigne...

A evo kako su skulpturu predstavili iz projekta Okolo...

- Trophilia obavija stup javne rasvjete i parazitski se infiltrira u prostor grada. Mesnate crvene latice skrivaju užarenu unutrašnjost koja izbacuje neukroćene jezike. Pomalo prijeteće tijelo cvijeta kritički komentira svijet okrutne kulture lova te prodaje životinjskih trofeja i egzotičnih vrsta. Cvjetna parazitska forma tako izrasta kao kritika normaliziranja te brutalnosti. Upaljeno tkivo cvijeta privlači nas svojom pojavom i mirisom, ali nam je onemogućen pristup florealnom organizmu. Nabubrene površine neodoljivo prizivaju pogled i dodir, dok su istovremeno i Trophilijin obrambeni mehanizam. Ona se opire adaptaciji na okoliš i neželjenoj interakciji - stoji u objavi projekta Okolo Around o ukradenoj skulpturi.