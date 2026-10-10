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TUŽNA VIJEST

Umrla influencerica Danielle Quinn (41) od raka jajnika

Piše 24sata,
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Umrla influencerica Danielle Quinn (41) od raka jajnika
Foto: Instagram
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Danielle je dijagnozu raka jajnika, niskogradusnog seroznog karcinoma trećeg stadija, dobila u prosincu 2022. godine. Podvrgnula se kemoterapiji i hormonskoj terapiji

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Škotska influencerica Danielle Quinn preminula je u 42. godini, nakon teške borbe s rijetkim oblikom raka jajnika. Svoje iskustvo s bolešću godinama je dijelila na društvenim mrežama, gdje je govorila i o tome kako joj je rak isprva pogrešno dijagnosticiran kao sindrom iritabilnog crijeva.

Danielle je dijagnozu raka jajnika, niskogradusnog seroznog karcinoma trećeg stadija, dobila u prosincu 2022. godine. Podvrgnula se kemoterapiji i hormonskoj terapiji, a tijekom sedmosatne operacije liječnici su joj uklonili čak deset organa i dijelova organa, uključujući maternicu, jajnike, jajovode, slezenu i dio crijeva.

Iako je u početku dobro reagirala na liječenje, rak se vratio u listopadu 2024. godine. Nekoliko tjedana prije smrti Danielle je objavila da prelazi na palijativnu skrb jer više nije bilo dostupnih mogućnosti liječenja.

Vijest o njezinoj smrti objavio je njezin partner Ryan emotivnom porukom na Instagramu.

- Slomljenog sam srca što moram reći da je moja prekrasna D posljednji put zaspala u 00.15. Otišla je mirno i graciozno kao i uvijek, u mojim rukama - napisao je.

Dodao je da je Danielle bila njegova najbolja prijateljica i ljubav te da je, unatoč svemu što je proživljavala, uvijek pronalazila razloge za osmijeh i brinula se za ljude oko sebe.

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