Preminula britanska voditeljica: 'Bila je jedinstvena enigma'

Britanska voditeljica Annabel Giles preminula je u 65. godini. Umrla je u bolnici u četvrti Hove u blizini Southwicka, a borila se s malignim tumorom mozga. Vijest su potvrdili njena kći Molly i sin Tedd.

- Teška srca vas obavještavamo o smrti naše nevjerojatne majke. Mami je u srpnju dijagnosticiran glioblastom u 4. fazi, brzorastući i vrlo agresivan maligni tumor mozga. U prethodna četiri mjeseca pokazala je izuzetnu otpornost i snagu, usprkos operaciji na mozgu i nebrojenim zračenjima. Mama je bila zaista jedinstvena enigma za sve one koji su imali privilegiju dijeliti život s njom. Vjerna svojoj prirodi, održala je dobro raspoloženje i zadržala svoj humor do samog kraja. Njen humor i smijeh ostavit će nas inspiriranim da živimo život punim plućima, baš kao što je ona uvijek radila - napisali su u priopćenju koje su objavili na Instagramu.

Annabel se proslavila kao suvoditeljica emisije 'Posh Frocks and New Trousers', a vodila je i 'Have I Got News For You' i 'Through The Keyhole'. Natjecala se i u showu 'I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!' 2013. godine.