Umrla je Hitchcockova plavuša Eva Marie Saint (102): Oscara je osvojila za svoj prvi film

Preminula je Eva Marie Saint, Oscarom nagrađena glumica koju će generacije pamtiti kao jednu od najpoznatijih Hitchcockovih plavuša. Zvijezda filmova 'Na dokovima New Yorka' i 'Sjever-sjeverozapad' umrla je u utorak, 6. listopada, u svom domu u Los Angelesu. Imala je 102 godine, a prema pisanju Los Angeles Timesa preminula je prirodnom smrću.

Foto: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Iako je osvojila Oscara već za svoju prvu filmsku ulogu, a nekoliko godina poslije postala i Hitchcockova fatalna plavuša, Saint nikada nije jurila za statusom najveće holivudske zvijezde. Naprotiv, svjesno je birala kazalište, televiziju i obitelj, zbog čega je u više od pola stoljeća snimila tek dvadesetak filmova. Njezin je filmski opus zato bio relativno malen, ali je uloge koje je prihvaćala često birala pažljivo.

Htjela je biti učiteljica

Rođena je 4. srpnja 1924. u Newarku u New Jerseyju, a odrasla je u Delmaru u blizini Albanyja u državi New York. Bila je mlađa od dvije kćeri Johna Merlea Sainta i Eve Marie Rice. Majka joj je bila učiteljica, dok je otac radio kao direktor u kompaniji B.F. Goodrich. Njezina sestra Adelaide kasnije je postala znanstvenica i bavila se istraživačkom kemijom.

U mladosti Eva Marie nije ni planirala postati glumica. Na Bowling Green State Universityju u Ohiju najprije se školovala kako bi postala učiteljica. Sve se promijenilo kada se uključila u studentsko kazalište. Na nagovor prijateljice prijavila se za ulogu razuzdane holivudske zvijezde u fakultetskoj predstavi – lik koji je bio potpuna suprotnost njezinoj privatnoj osobnosti. Kasnije je pričala kako ni dekan fakulteta gotovo nije prepoznao da je djevojka na pozornici zapravo ona.

Foto: Profimedia.hr

Nakon diplome 1946. godine preselila se u New York i počela tražiti posao. U početku je radila sve što joj se nudilo. Bila je model, snimala reklame, a jedan od prvih poslova bio joj je i onaj NBC-jeve stranice, gdje je posjetiteljima pokazivala televizore i objašnjavala kako funkcionira tada još uvijek relativno nova televizijska tehnologija. Prvu plaću od samo deset dolara dobila je kao djevojka koja je izvan kadra pljeskala u emisiji 'The Borden Show'. Kasnije je dobila poslove u radijskim serijama poput 'Rosemary' i 'Young Doctor Malone'.

Glumački zanat usavršavala je u Actors Studiju, gdje je počela pohađati nastavu 1948. godine. Istodobno se probijala na televiziji, koja je tada doživljavala svoj veliki procvat. Nastupala je u živim televizijskim dramama poput 'Studio One', 'Kraft Television Theatre' i 'Philco-Goodyear Playhouse', a zbog kvalitete svojih izvedbi dobila je nadimak 'Helen Hayes televizije'..

Upravo će joj televizija i kazalište otvoriti vrata Hollywooda.

Filmski debi joj dobio Oscara

Jedna od ključnih osoba u njezinoj karijeri bio je redatelj Elia Kazan. Saint je 1953. glumila u predstavi 'The Trip to Bountiful' prema tekstu Hortona Footea, uz legendarnu Lillian Gish. Predstava je kasnije stigla i na Broadway, a Saint i Gish razvile su blizak odnos. Kazan je vidio njezin nastup i odlučio joj dati priliku koju je čekala – ulogu Edie Doyle u filmu 'Na dokovima New Yorka'.

Foto: Profimedia.hr

Bio je to njezin filmski debi.

I odmah – dobila je Oscara.

U drami iz 1954. godine glumila je uz Marlona Branda, a njezina Edie bila je simpatija njegova lika Terryja Malloya. Film je bio nominiran za 12 Oscara i osvojio ih je osam, među njima i onaj za najbolju sporednu glumicu koji je pripao Saint.

Zanimljivo je da je na dodjelu Oscara 1955. stigla trudna devet mjeseci. Kada je primila nagradu, poljubila je kipić i našalila se da bi dijete moglo stići upravo ondje. Samo dva dana nakon dodjele rodila je sina Darrella.

A onda je uslijedio Hitchcock.

Zavodljiva i hladna špijunka

Samo nekoliko tjedana nakon rođenja sina Saint je počela raditi na filmu koji će uz Oscara postati njezina najveća filmska ostavština – 'Sjever-sjeverozapad' iz 1959. godine. Alfred Hitchcock odabrao ju je za ulogu Eve Kendall, misteriozne žene koju Cary Grant upoznaje u vlaku, a koja se pokazuje mnogo opasnijom, složenijom i sposobnijom nego što se na početku čini.

Saint je time postala jedna od prepoznatljivih 'Hitchcockovih plavuša', ali njezina Eve Kendall nije bila samo lijepo lice. Bila je zavodljiva špijunka, hladna i elegantna, ali istodobno ranjiva i sposobna preuzeti kontrolu nad situacijom.

Hitchcock joj, zanimljivo, nije davao mnogo glumačkih uputa. U jednom je intervjuu Saint ispričala da joj je rekao tek da spusti glas, da ne koristi ruke dok govori i da Caryju Grantu uvijek gleda izravno u oči.

- Što žena ne bi htjela biti seksi špijunka - prisjetila se kasnije svoje reakcije na ulogu.

Hitchcock ju je prije početka snimanja opisao kao ženu koja treba biti seksi, opasna, misteriozna i zavodljiva. Saint je kasnije govorila da je tek kada ju je on tako opisao počela vjerovati da je i sama sposobna utjeloviti takvu junakinju – iako joj je suprug Jeffrey Hayden to govorio godinama.

Jedna od najpoznatijih scena filma odvija se na Mount Rushmoreu. Iako su glumci snimali uz scenografiju i minijaturnu repliku poznatog spomenika, scena je ostala jedna od najprepoznatljivijih u povijesti trilera. Saint se tijekom snimanja poskliznula i ozlijedila ruku, ali je kao glumica školovana po metodi odlučila iskoristiti bol u sceni. U konačnoj verziji filma može se vidjeti kako trlja lakat.

Posvetila se obitelji

Nakon Hitchcockova klasika Saint je nastavila raditi s velikim imenima Hollywooda. Glumila je uz Paula Newmana u 'Exodusu', Warrena Beattyja u 'All Fall Down', Gregoryja Pecka u 'The Stalking Moon' te Yvesa Montanda u 'Grand Prixu'. Pojavljivala se u dramama, trilerima, komedijama i vesternima, a među njezinim filmovima bili su i 'Raintree County', 'A Hatful of Rain', 'The Sandpiper', 'The Russians Are Coming, the Russians Are Coming' i 'Loving'.

Foto: Cinema Publishers Collection

No nakon velikog uspjeha 1950-ih i 1960-ih njezina se filmska karijera počela odvijati drugačije od očekivanog. Saint nije željela prihvatiti svaku ponuđenu ulogu samo kako bi ostala na vrhu. U međuvremenu je dobila dvoje djece i sve više birala obitelj.

- Nisam htjela biti velika zvijezda - govorila je kasnije, prisjećajući se kako joj je agent jednom rekao da zbog takvog pristupa nikada neće postati planetarno popularna.

Obitelj joj je, kako je kasnije govorila, bila na prvom mjestu. Kada je prihvatila ulogu u filmu 'Exodus', redatelju Ottu Premingeru odmah je rekla da neće otići bez svoje djece. Planirala je povesti roditelje, supruga i njegovu majku, na što joj je Preminger navodno odgovorio kako izgleda da će imati "vlastiti Exodus".

Njezin suprug Jeffrey Hayden bio je televizijski redatelj. Vjenčali su se 1951. godine i ostali zajedno sve do njegove smrti 2016. godine. Zajedno su imali sina Darrella i kćer Laurette. Kasnije su dobili četvero unučadi – Eli, Tyler, Molly i Stellu – te dvoje praunučadi, Arla i Finleyja.

Počela glumiti na televiziji

Kako je sve manje filmskih uloga bilo dostupno glumicama njezine generacije, Saint se tijekom 1970-ih sve više okrenula televiziji. I ondje je nastavila nizati uspjehe. Dobila je nominacije za Emmy za miniserije 'How the West Was Won' i 'Taxi!!', a 1990. napokon je osvojila Emmy za sporednu glumicu za ulogu u NBC-jevoj miniseriji 'People Like Us'.

Mlađe generacije upoznale su je i kroz popularnu seriju 'Moonlighting', u kojoj je glumila majku lika Cybill Shepherd. Nastupala je i u brojnim televizijskim filmovima i miniserijama, a paralelno je ostala aktivna u kazalištu.

Na veliko platno vraćala se povremeno i u kasnijim godinama. Glumila je u filmovima 'I Dreamed of Africa', 'Because of Winn-Dixie' i 'Don't Come Knocking', a 2006. godine dobila je ulogu Marthe Kent, posvojiteljske majke Supermana, u filmu 'Superman Returns'. Njezina posljednja filmska uloga stigla je 2014. godine u filmu 'Winter's Tale'.

Iako je iza sebe ostavila Oscar, Emmy i dvije zvijezde na holivudskoj Stazi slavnih – jednu za film i jednu za televiziju – Saint nije svoju karijeru mjerila samo nagradama. Desetljećima je ostala aktivna u kazalištu, televiziji i filmskoj industriji, a bila je i članica odbora prestižnog Nicholl Screenwriting Fellowshipa Akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

Foto: Dave Bedrosian/DPA

Vratila se na Oscare nakon 55 godina

Godine 2009., čak 55 godina nakon što je osvojila svojeg prvog Oscara, ponovno se pojavila na pozornici dodjele nagrada Akademije. Ovoga puta nije bila među nominiranima – vratila se kao prezenterica i uručila Oscar za najbolju sporednu glumicu.

Eva Marie Saint iza sebe je ostavila karijeru dugu više od šest desetljeća i likove koji su obilježili nekoliko razdoblja Hollywooda. Od televizijskih drama uživo i Broadwaya, preko Oscara za prvi film, do Eve Kendall koja je uz Caryja Granta postala jedna od najpamtljivijih Hitchcockovih junakinja – njezina je karijera bila daleko veća od broja filmova koje je snimila.

Preminula je u 103. godini života, ostavivši iza sebe dvoje djece, četvero unučadi i dvoje praunučadi.