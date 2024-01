Umrla je partnerica britanskog pjevača: 'Potpuno je shrvan...'

Partnerica pjevača Jamesa Morrisona (39), Gill Catchpole pronađena je mrtva u obiteljskom domu u Whitminsteru, Gloucestershire, piše Daily Mail.

Zajedno imaju dvije kćeri

Kako prenose strani mediji, pjevač je 'shrvan', a uz njega je obitelj. On i Catchpole zajedno su od njegove 17. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Ade (5) i Elsie (15).

Foto: Facebook

Morrison je jednom prilikom svoju partnericu opisao kao svoju 'junakinju', a njihov odnos kao 'malu bajku'. Čak je album 'Stronger Than You Know' inspiriran njome.

Živjela je kao podstanarka kod njegove majke

Par se upoznao kada je Catchpole uselila u kuću njegove majke kao podstanarka, sa svojim tadašnjim dečkom. Svoju romansu su započeli tri mjeseca nakon što je prekinula vezu.

- Nije bio najlakši početak, ali ja to još uvijek vidim kao stvarno romantičnu stvar, a nisam baš romantična. Neke stvar smatram romantičnim i upravo to kako smo se ona i ja upoznali. To je kao mala bajka - rekao je svojedobno.

Morrison osvojio nagradu za najboljeg britanskog glazbenika

Inače, pjevač je postao slavan 2006. godine, a njegovi albumi su završili među top 10 u Britaniji. Godine 2007. osvojio je Brit nagradu za najboljeg britanskog glazbenika.

Nedavno je Catchpole na društvenim mrežama podijelila kako je uzbuđena zbog pokretanja vlastitog biznisa, nakon što je imala transplantaciju bubrega.

Morrison je 2022. izdao album, ali se na neko vrijeme povukao iz glazbene industrije nakon što je u roku od tri godine izgubio oca Paula, alkoholičara, kao i starijeg brata Alexisa te nećaka Calluma.