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IMALA JE 86 GODINA

Umrla jugoslavenska glumica. Zbog nje su se muškarci tukli, nije joj odolio ni Josip Broz Tito

Piše 24sata,
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Umrla jugoslavenska glumica. Zbog nje su se muškarci tukli, nije joj odolio ni Josip Broz Tito
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Foto: PROFIMEDIA
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Olivera Katarina preminula je nakon kratke bolesti

Admiral

Preminula je legendarna srpska glumica i pjevačica Olivera Katarina, potvrdila je njezina obitelj. Umrla je u 87. godini nakon kratke bolesti, a detalji o komemoraciji i ispraćaju bit će objavljeni naknadno, piše Blic.

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Svjetsku slavu stekla je 1967. godine ulogom fatalne kafanske pjevačice Lenče u kultnom filmu Aleksandra Saše Petrovića 'Skupljači perja'. Film, nagrađen Velikom nagradom žirija u Cannesu i nominiran za Oscara, vinuo ju je u sam vrh svjetske kinematografije.

Uloga tragične romske pjevačice postala je njezin zaštitni znak. Antologijska scena u kojoj, prožeta sirovom emocijom, pjeva 'Đelem, đelem' i golim rukama razbija čaše, urezana je u povijest svjetskog filma. Te je godine Olivera bila glavna zvijezda na Azurnoj obali. Francuska publika i kritika bili su zaneseni njezinom pojavom.

Uspoređivali su je s Brigitte Bardot, ali su isticali kako Olivera posjeduje dubinu i tragičnost koju zapadne zvijezde rijetko dostižu. Osim u 'Skupljačima perja', ostvarila je zapažene uloge i u filmovima 'San', 'Derviš i smrt', 'Vojnik' i 'Partizani', a posljednju filmsku ulogu odigrala je 2008. godine u filmu 'Čarlston za Ognjenku'.

Portrait of Donatas Banionis and Olivera Katarina in Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis (1971)
Foto: PROFIMEDIA

Njezina se karizma s filmskog platna prelijevala i na glazbenu scenu, gdje je ostvarila jednako uspješnu karijeru. Njezin dubok i emotivan glas bio je prepoznatljiv, a interpretacije izvornih narodnih i romskih pjesama, poput 'Niška banja' ili 'Alaj mi je večeras po volji', ostale su nenadmašne. Vrhunac glazbenog uspjeha bili su nastupi u pariškoj Olympiji, gdje je održala čak 72 koncerta.

O snazi njezine pojave svjedoči i anegdota da je nakon jednog nastupa slavni slikar Salvador Dalí klečao pred njom, zadivljen njezinom ljepotom i talentom. Nije joj odolio ni Josip Broz Tito, koji ju je, prema njezinim riječima, obožavao. Ispričala je kako ju je maršal upoznao dok je snimala pjesmu 'Niška banja'. Ušao je u studio, sjeo iza kamere i sam je počeo snimati. Drugi put ju je pozvao da mu pjeva za Novu godinu.

​- Njemu se nije moglo reći ‘ne’ - prisjetila se.

Ta je pažnja, navodno, izazivala i ljubomoru Titove supruge Jovanke Broz.

​- Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je’. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - kazala je Olivera u jednom intervjuu.

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Iako je desetljećima bila miljenica publike i vrha države, život Olivere Katarine u kasnijim godinama bio je sušta suprotnost njezinoj slavi. Nakon raspada države, njezina je karijera postupno utihnula. Posljednjih godina, mediji su pisali kako je živjela u neimaštini, prisiljena prodavati namještaj iz stana kako bi platila osnovne račune.

Unatoč teškim okolnostima, nikad nije izgubila dostojanstvo niti je ikoga molila za pomoć. U jednom od svojih posljednjih razgovora za medije, s gorčinom, ali i ponosom, opisala je svoju izoliranu svakodnevicu.

​- Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti.

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*Uz pomoć AI-ja

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