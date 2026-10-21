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GLUMICA I PJEVAČICA

Umrla Lua Blanco (39), zvijezda brazilske serije 'Rebelde'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Umrla Lua Blanco (39), zvijezda brazilske serije 'Rebelde'
Foto: instagram
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Brazilska glumica i pjevačica proslavila se u seriji Rebelde Brasil, a vijest o njezinoj smrti objavio je brat Daniel

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Brazilska glumica i pjevačica Lua Blanco preminula je u 40. godini nakon borbe s rakom crijeva, objavio je njezin brat Daniel. Vijest je u nedjelju podijelio na Instagramu, uz fotografiju na kojoj umjetnica slika. Blanco je najpoznatija po ulozi Roberte Messi u seriji Rebelde Brasil te nastupima u bendu koji se razvio iz serije.

- S velikom tugom objavljujemo smrt naše voljene sestre Lua Marije Blanco. Posljednjih mjeseci borila se s rakom, a uz nju su bili obitelj i prijatelji. Otišla je u miru, okružena ljubavlju i s vjerom da ide ravno u Božje ruke. Zauvijek će biti s nama i obasjavati nam život svojim snažnim, vječnim svjetlom. Molimo za poštovanje naše tuge i tišinu u ovom teškom razdoblju. Hvala vam na stalnoj podršci – obitelj Blanco, u objavi koju je prenio Daniel Blanco.

Lua Blanco bila je unuka legendarnog glazbenika bossa nove Billyja Blanca i kći pjevača i glazbenika Billyja Blanca Jr. Nastupati je počela kao dijete, u glazbenoj skupini s roditeljima i braćom i sestrama. Glumačku karijeru započela je 2008. godine, a iste je godine dobila ulogu surferice Bie u telenoveli Three Sisters.

Širu slavu stekla je serijom Rebelde, koja se prikazivala od 2011. do 2013. i pratila mlade u prestižnom internatu. Blanco je glumila Robertu, a serija se bavila i temama poput alkoholizma, vršnjačkog nasilja, poremećaja prehrane i obiteljskih problema. Tijekom dviju sezona emitirano je 410 epizoda, a glumica je bila i članica pratećeg benda RebeldeS.

Bend je tijekom tri godine održao oko 90 koncerata u Brazilu, a album Rebeldes prodan je u približno 120.000 primjeraka i dobio platinastu nakladu. Nakon završetka serije i rada benda, Blanco je nastavila glumiti i objavljivati samostalnu glazbu. Njezin posljednji studijski album, Lua Blanco e a Órbita, objavljen je 2023. godine. Obožavatelji su se na društvenim mrežama oprostili od umjetnice i uputili sućut njezinoj obitelji.

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*uz korištenje AI-ja

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